In questo scatto era giovanissima e agli esordi della sua incredibile carriera, la riconoscete? Oggi si parla solo di lei: eccola qui!

Siete riusciti a riconoscerla in questo ‘frame’ del passato? Qui era davvero giovanissima e, soprattutto, era agli esordi della sua incredibile carriera televisiva. Pensate, era esattamente il 1991 quando prende parte a questa famosissimo programma tv. E da quel momento ha assistito ad un vero e proprio cambio della sua vita.

Era esattamente il 1991 quando, appena diciannovenne, la giovanissima ragazza prendeva parte ad uno dei programmi più famosi ed apprezzati di quegli anni. E ne diventava una delle protagoniste indiscusse. Volto fisso della trasmissione fino al 1994, la giovane ragazza ha avuto la possibilità di cavalcare la cresta dell’onda. E di prendere parte a tantissimi altri programmi di successo. A questo punto, però, vi chiediamo: siete riusciti a riconoscerla? In questo scatto riproposto in alto, come dicevamo precedentemente, era soltanto una ragazzina. Oggi, invece, non si fa altro che parlare di lei. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando esattamente? Ci pensiamo immediatamente.

Oggi si parla solo di lei, ma qui è agli esordi della sua carriera: di chi parliamo?

Senza alcun dubbio, il 1991 è un anno piuttosto indimenticabile per tantissimi suoi fan accaniti. È proprio in quest’anno, infatti, che è andata in onda la prima puntata di Non è la rai. Condotto dalla mitica Enrica Bonaccorti, la trasmissione di Gianni Boncompagni ha dato la possibilità a tantissime ragazze di fare il loro debutto sul piccolo schermo. Tra queste, c’è proprio la protagonista di questo nostro articolo.

Ballerina e cantante, questa giovanissima ragazza raffigurata in foto agli esordi della sua carriera è diventata una delle protagoniste indiscusse di Non è la rai. Ed è riuscita cavalcare la cresta dell’onda sin da subito. Chi è? Ebbene:oggi si parla solo di lei. E sapete perché? La risposta è semplicissima: sta partecipando ad un altro famoso programma. Ed, anche in questo caso, sta dando ampia prova del suo carattere forte e determinato. Ecco di chi parliamo:

Avete visto proprio bene, si! Questa giovanissima ragazza raffigurata in foto è proprio lei: la splendida Miriana Trevisan. L’avevate riconosciuta?