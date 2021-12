Eva Grimaldi è tra le nuove concorrenti del GF Vip, ma voi ricordate com’era da giovanissima? Com’è cambiata l’attrice in questi anni.

Dopo Pechino Express e L’isola dei Famosi, Eva Grimaldi ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco. E di partecipare ad un nuovo reality. Entrata a far parte del cast del GF Vip nel corso della puntata del 17 Dicembre, l’attrice ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico italiano.

Nata a Verona nel 1961, la splendida Milva ha compiuto il suo esordio sul piccolo schermo con lo storico programma ‘Drive In’. È proprio qui che, infatti, si fa conoscere da tutti. Ed inizia a cavalcare l’onda del successo. A distanza di qualche puntata dall’inizio di questa sua nuova avventura, Eva Grimaldi, infatti, decide di abbandonare il programma per iniziare la sua carriera da attrice. Da quel momento, non si è mai più fermata. Protagonista del film di Federico Fellini intitolato ‘Intervista’, ma anche di tantissimi altri, la Grimaldi ha lasciato un vero e proprio segno nel cinema e nella televisione italiana. Ecco. Voi ricordate com’era da giovanissima? Appurato che sono trascorsi anni dal suo esordio e che oggi è sempre bellissima, siete curiosi di sapere com’è cambiata in tutti questi anni?

Eva Grimaldi da giovanissima, ricordate com’era? Com’è cambiata in tutti questi anni

L’ingresso di Eva Grimaldi all’interno della casa del GF Vip, bisogna ammetterlo, è stata proprio una ventata di aria fresca. A distanza di tre mesi dall’inizio di questa sesta edizione e poco più dalla sua attesissima finale, il reality continua a regalare colpi di scena davvero impressionante.

In attesa di poter vedere il percorso di Eva Grimaldi e se sarà proprio lei la vincitrice di questo GF Vip, scopriamo qualche cosa in più sul suo conto! Ad oggi, l’attrice veronese vanta una bellezza davvero impressionante. Ricordate, però, com’era da giovanissima? Spulciando il suo canale Instagram, sul quale è attivissima, siamo riusciti a rintracciare uno scatto del passato. Si mostra in compagnia della mitica Virna Lisi e Gabriel Garko, eppure quello che non si può fare a meno di notare la sua incredibile bellezza. Saranno trascorsi anche anni da ‘Il bello delle donne’ ed Eva Grimaldi ne ha fatta, ma l’attrice continua ad essere splendida.

Insomma, sembrerebbe proprio che il tempo non sia affatto passato per lei. Siete d’accordo?