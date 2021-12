Una famiglia bellissima: i figli di Catherine Zeta Jones e Michael Douglas sono il ritratto dei genitori

Catherine Zeta Jones e Michael Douglas sono una coppia storica di Hollywood: la loro famiglia è stupenda, avete mai visto i loro figli?

Sposati da ben 21 anni, Catherine Zeta Jones e Michael Douglas si amano follemente come il primo giorno: i 25 anni di differenza non sono mai stati un problema per la loro unione che ha portato alla nascita di due figli.

In un’intervista a WSJ Magazine, la bellissima attrice britannica ha spiegato: “Mio marito ha venticinque anni più di me, questo non è un segreto, ma continuiamo a stare benissimo insieme. Non abbiamo mai perso il nostro senso dell’umorismo e rispettiamo i nostri spazi. Anche noi come tutte le coppie abbiamo alti e bassi. Ma senza mai perdere di vista i nostri punti fermi: amarci e rispettarci”.

Incontratisi per la prima volta nel 1998, in occasione al festival francese di Deauville, l’attore pensò subito: “È la donna più bella del mondo. La sposerò” e, nonostante le iniziali reticenze di lei, riuscì a conquistarla nel giro di tre mesi. Nel 2013 hanno affrontato una separazione, ma l’amore li ha riuniti più forte di prima ed oggi sono ancora insieme.

Catherine e Michael hanno anche due figli, Dylan e Carys, nati rispettivamente nel 2000 e nel 2003, li avete mai visti?

Chi sono i figli di Catherine Zeta Jones e Michael Douglas, somiglianza impressionante con mamma e papà

Dopo il divorzio dalla prima moglie, che lo ha reso padre del figlio Cameron, ventuno anni fa l’attore è diventato padre di Dylan, studente alla Brown University. Carys ha compiuto diciotto anni da pochi mesi e si è da poco diplomata con lode alle superiori.

Proprio questo importante traguardo è stato immortalato dall’attrice in uno scatto pubblicato su Instagram che mostra la famiglia al completo: avete visto quanto somigliano Dylan e Carys alla mamma e al papà?

A stupire maggiormente è Carys per il suo aspetto davvero molto simile a quello della madre. Entrambi i ragazzi frequentano ogni estate dei master di recitazione e chissà che non riescano anche loro a sfondare nel cinema!

Il fascino non manca mica!