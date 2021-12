Fiorello ci sarà a Sanremo 2022? Parla Amadeus: finalmente la verità

Fiorello sarà a Sanremo 2022? Finalmente parla Amadeus e racconta la verità!

Il Festival della musica e della canzone di Sanremo è sempre più vicino, e già le domande sulla presenza di Fiorello al fianco del confermato presentatore Amadeus si fanno sempre più insistenti. Ci sarà? A rispondere alla questione ci pensa proprio il conduttore.

Da quando Amadeus è stato confermato come presentatore di Sanremo 2022, si sono posti tutti il quesito della presenza di Fiorello come co-conduttore. A chiarire questa ipotesi ci pensa il suo carissimo amico e collega Amadeus, che ha risposto alle domande relative al Festival, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. La coppia Amadeus-Fiorello, già nelle scorse edizioni dello spettacolo ha intrattenuto il pubblico, ed è stata molto apprezzata. Complice sicuramente il bel rapporto tra i due grandi professionisti. A poco più di un mese dall’inizio di Sanremo la figura del co-conduttore è ancora un mistero.

Fiorello ci sarà a Sanremo 2022? Parla Amadeus

Si erano vociferati vari nomi che sarebbero stati al fianco di Amadeus nella conduzione dello spettacolo in terra ligure. Tra i papabili personaggi spiccavano i nomi dell’attore turco Can Yaman, della medaglia d’oro olimpica Marcell Jacobs e Tommaso Paradiso. Mentre per i nomi femminili l’incertezza si aggirava tra due donne molto diverse, la spumeggiante Elettra Lamborghini e Elisa Isoardi. Per quanto riguarda la questione Fiorello, ci pensa Amadeus a raccontare la verità.

Nell’intervista con Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato che le trattative per la sua presenza sono ancora in corso. “Con Fiorello c’è un rapporto speciale, noi non parliamo mai di Sanremo. Le sue presenze sono sempre state decise all’ultimo minuto. Quando mancheranno pochi giorni al Festival ci confronteremo. E deciderà lui se e quando venire all’Ariston. L’anno scorso è stato eroico. Uno come lui che si nutre del pubblico e prende spunto dalle reazioni della platea, costretto a stare sul un palco in teatro vuoto. Per lui non avere un pubblico è una tragedia”. Sembrerebbe quindi che dovremo aspettare fino all’ultimo minuto per scoprire se Fiorello presenzierà al Festival.

Noi adoriamo la coppia vincente Amadeus-Fiorello, e speriamo di vederli ancora insieme sullo storico palco del Festival di Sanremo.