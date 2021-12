Fu il primo tenore nella storia di Amici, lo ricordate? Oggi ha 40 anni, com’è cambiato e cosa fa

Che fine ha fatto uno dei protagonisti della seconda edizione di Amici: era un giovane tenore, riuscireste a riconoscerlo oggi?

L’abbiamo conosciuto più o meno 19 anni fa, quando approdò alla seconda edizione di Amici, a quell’epoca chiamato ancora Saranno Famosi. Era la stagione 2002/2003 e al timone del programma c’era già Maria De Filippi.

Nella scuola di Canale 5 entrò occupando il banco liberato da un altro cantante, Salvatore Andreoli e si unì così ad altri allievi indimenticabili come Anbeta Toromani, Giulia Ottonello, Michele Maddaloni, Timothy Snell, Jennifer Iacono, Lidia Cocciolo, ecc. La sua voce non passò affatto inosservata essendo la prima da tenore nella storia di tutto il programma.

Parliamo di Ettore Romano, vi ricordate? Nato l’11 giugno 1981 a Galatina, la sua carriera di cantante è continuata anche dopo l’uscita dal talent. Scopriamo allora cosa ha fatto in questi anni.

Ricordate Ettore Romano, il tenore di Amici 2? La sua carriera e la immagine oggi

Innanzitutto Ettore ha fatto parte per un anno del gruppo di Amici di “Raccontando” al Maurizio Costanzo Show ed ha partecipato in più occasioni a Buona Domenica. Si è diplomato in canto lirico al “Conservatorio Tito Schipa” di Lecce ed ha lavorato per due anni al musical Winx power show organizzato dal Mas di Milano, esibendosi in tutta Italia. Un talento il suo ereditato dal nonno, anche lui tenore.

Tantissime in questi anni le sue collaborazioni con artisti celebri: Roberto Cenci, Gianni Bella, Ciro dei Neri Per Caso, Beppe Vessicchio, Gatto Panceri, Demo Morselli, Mango, Luca Pitteri e Luca Jurman (ex insegnanti di Amici), ecc.

Ettore ha poi conseguito il diploma in canto presso il Cet (Centro Europeo Di Toscolano) scuola fondata e diretta nientemeno che da Mogol dove era stato ammesso eccezionalmente a soli 16 anni. Per cinque anni è stato voce solista del gruppo “I fiori d’acqua dolce”, l’ultimo formato dal celebre cantautore. Quest’ultimo gli affidò l’inedito Il paradiso non è qui che Ettore ha presentato su Rai 2.

Oggi l’ex volto di Amici ha 40 anni e anche se capelli e barba sono gli stessi, appare sicuramente con un aspetto molto più maturo.

Incredibile quanto tempo è passato, vero?