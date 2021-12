GF Vip, chi sostituirà Sonia Bruganelli nella puntata del 3 gennaio? Spunta il nome, incredibile colpo di scena

La prossima puntata del GF Vip, prevista per il 3 gennaio, vedrà l’assenza di Sonia Bruganelli: ecco chi la sostituirà, clamoroso!

La puntata del GF Vip 6 di lunedì 27 dicembre è stata l’ultima di questo 2021: Alfonso Signorini, Adriana Volpe, Sonia Bruganelli e i Vipponi ci hanno dato appuntamento all’anno prossimo, esattamente lunedì 3 gennaio.

Il primissimo appuntamento del 2022 però vedrà un’assenza: Sonia Bruganelli non ci sarà, come annunciato dal conduttore in chiusura della scorsa puntata. Per evitare chiacchiere, Signorini ha precisato che non c’entra assolutamente nulla il diverbio scoppiato tra i due precedentemente.

Ricordiamo infatti che la sera del 20 dicembre la moglie di Bonolis uscì addirittura dallo studio mentre era in corso la diretta, infuriata da un alterco proprio col direttore di Chi. Chiamata a dare un’opinione su Alex Belli e Soleil, Sonia era stata interrotta bruscamente senza poter terminare di esporre il proprio pensiero.

Tutto poi è tornato alla normalità e nel corso delle due ultime puntate è stata presente regolarmente insieme ad Adriana Volpe. Il 3 gennaio invece la Bruganelli sarà in vacanza a Dubai e non potrà essere in studio.

In queste ore, è spuntato il nome di chi la sostituirà: non immaginereste mai di chi si tratta.

GF Vip, Sonia Bruganelli assente il 3 gennaio: ecco chi la sostituirà

Secondo quanto riferisce TVBlog, a prendere il posto della Bruganelli per una puntata sarà proprio Laura Freddi, ex fidanzata di Paolo Bonolis.

Molti ricorderanno che i due sono stati una coppia tra il 1990 e il 1995: “Non è stata una questione d’amore: diciamo che non ci siamo trovati con i tempi. Però non ho nulla da recriminargli, anche perché parliamo di una vita fa: sono passati ventisei anni!”, ha detto l’ex ragazza di Non è la Rai in un’intervista a DiPiù.

Qualcuno ha ipotizzato che dietro questa scelta di Signorini ci sia un intento di ‘vendicarsi’ per il gesto compiuto da Sonia una decina di giorni fa, ma non ce ne sarebbe motivo. A Novella 2000, la Freddi ha raccontato di essere il buoni rapporti con la moglie del suo ex: “Abbiamo appianato, chiarito tutto. Azzerato ogni diceria”.

Ad ogni modo, la prossima puntata del GF Vip 6 sarà davvero imperdibile: voi la guarderete?