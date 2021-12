GF Vip, Katia Ricciarelli furiosa con Lulù: “È una carogna”, cos’è successo

Grande tensione al GF Vip, Katia Ricciarelli furiosa con Lulù: “È una carogna”, cosa è successo?

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 le tensioni non mancano mai, e questa volta in particolare, l’insofferenza sembra provenire da Katia Ricciarelli nei confronti della giovane principessa Lulù Hailé Selassié.

Già in passato il rapporto tra le due donne non era dei migliori. Complice probabilmente anche la grande differenza d’età delle due, che gli fa vedere il mondo con una visione completamente opposta. Questa volta però, a scatenare l’insofferenza di Katia Ricciarelli, è la mancata voglia di Lulù di dare una mano in casa come tutti gli altri, e sviare in ogni modo i turni di lavoro creati da Manila Nazzaro. Come sappiamo bene, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro sono molto unite, e dopo lo scontro nella scorsa puntata di lunedì 27 dicembre tra Manila, Lulù e Clarissa, il rapporto tra le donne sembra giunto al termine. Katia Ricciarelli dopo la puntata non ci va leggera e riferendosi a Lulù afferma “È una carogna”.

Katia Ricciarelli furiosa con Lulù: “È una carogna”

Dopo lo scontro tra Lulù e Manila, avvenuto durante la settimana, alcuni membri della casa non hanno nascosto la loro intenzione di nominare la principessa, che però poi è stata resa immune. Pochi giorni dopo la diretta serale, Katia Ricciarelli si ritrova in giardino a parlare di questa situazione con la sua amica Manila Nazzaro. La cantante, che vuole molto bene a Manila, ha preso fin dall’inizio le sue difese e l’ha abbracciata per consolarla. “La mia coccolona, guai a chi me la tocca. Spacco il muso a tutti. Adesso voglio vedere quando non hanno più l’immunità”.

In tutta risposta Manila afferma che “l’onestà poi paga, non ho mai parlato male di nessuno qua, mai. Se ho detto delle cose un po’ così, le ho dette anche in faccia alla persona interessata”. Il dialogo tra le due continua con la Ricciarelli che inveisce contro Lulù: “Questa è proprio una carogna”, e Manila sottoscrive “Mi ha delusa tantissimo!”. Non contenta la Ricciarelli chiede anche “Non capisco come fa Manuel a stare con una così”. La Nazzaro si trova d’accordo con Katia Ricciarelli e afferma che “Mi dispiace perché neanche Manuel è venuto a farmi una carezza ed è stata la cosa che più mi ha fatto male. Ho sempre fatto tutto quello che potevo fare per Manuel”.

Chissà come andrà avanti il travagliato rapporto tra Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Lulù.