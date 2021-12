In Harry Potter ha interpretato Malocchio Moody: l’attore oggi è molto diverso, non lo riconoscerete

In Harry Potter ha interpretato Alastor Malocchio Moody: avete visto l’attore oggi? Non lo riconoscerete.

La saga di Harry Potter ha conquistato grandi e piccini ed è basata sull’omonima saga letteraria di Joanna Rowling. Il primo film è uscito nel 2001, Harry Potter e La pietra Filosofale. La storia del giovane mago con la cicatrice sulla fronte non sarà mai dimenticata. Ad accompagnarlo in questo lungo viaggio contro le forze del male e contro Lord Voldemort, Ron ed Hermione, che saranno sempre al suo fianco, fino alla fine.

Tra i professori che hanno mostrato sostegno al Prescelto, c’è sicuramente Malocchio Moody, anche se, prima di arrivare ad Hogwarts, nel film Il Calice di fuoco, chiamato come insegnante di Difesa contro le Arti Oscure, viene catturato, imprigionato e impersonato da Barty Crouch Jr. tramite la Pozione Polisucco per l’intero anno scolastico. Soltanto alla fine, si scoprirà l’accaduto. Una volta tornato libero si riunisce all’Ordine della Fenice. A causa delle molte battaglie affrontate che gli hanno procurato tante cicatrici e menomazioni, questo personaggio si è mostrato con un aspetto particolare. Ha perso parte del naso, una gamba, sostituita da una protesi, e un occhio, e per questo porta un occhio magico. Ma l’attore che ha interpretato Malocchio, com’è? L’avete visto?

In Harry Potter ha interpretato Malocchio Moody: oggi stenterete a riconoscere l’attore

In Harry Potter e il Calice di Fuoco subentra un nuovo professore Malocchio Moody, chiamato da Silente, nel ruolo di insegnante di Difesa contro le Arti Oscure. Prima dell’inizio delle lezioni, viene catturato da Barty Crouch, un mangiamorte, che prende il suo posto nella scuola, bevendo una pozione Polisucco. Soltanto alla fine si scoprirà la verità.

Malocchio ha molte cicatrici e menomazioni, a causa delle molte battaglie affrontate. Abbiamo visto e amato questo personaggio in tutte le sue sfaccettature. Ma com’è l’attore che l’ha interpretato?

Ecco una foto di Brendan Gleeson, interprete di Alastor nella saga di Harry Potter. Ovviamente, il suo aspetto nella saga è stato adattato al personaggio e per questo, l’attore si presenta diverso nella realtà. Dobbiamo anche dire che, di anni sono passati, ed è cambiato nel tempo. Ora si mostra con la barba e i capelli un po’ più bianchi. Voi, guardando lo scatto, l’avreste riconosciuto?