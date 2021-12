Gf Vip, Jessica fa un massaggio ad Alessandro Basciano, ma Lulù sbotta contro la sorella.

Lunedì c’è stata una nuova puntata del Grande Fratello Vip e i colpi di scena sono stati tanti. Al televoto è stato eliminato Biagio, trovatosi contro Valeria con Giacomo, e Miriana, quest’ultima è stata la prima a salvarsi. Anche in questa diretta, ci sono state diverse sorprese per i concorrenti.

In particolare, al centro dell’attenzione, abbiamo visto le sorelle Hailé Selassié. A fare una sorpresa alle due giovani, è arrivato suo fratello Christian. Ha fatto gli auguri a Lulù e Jessica, e le ha spronate, dicendo che fuori, ci sono tantissime persone che le seguono e che le amano. Prima ancora della puntata, proprio le due principesse, hanno avuto una discussione. Il tutto è iniziato perchè la sorella maggiore stava utilizzando il ferro per i ricci. Secondo Lulù, doveva prepararsi prima, in camera. Per questo, si è scagliata contro Jessica dicendo che lei stava facendo il massaggio ad Alessandro Basciano.

Gf Vip, Jessica fa un massaggio ad Alessandro e Lulù sbotta: “Non ti vuole”

Jessica e Lulù sono state al centro dell’attenzione, nella puntata andata in onda lunedì. In particolare, all’inizio, è stata la sorella maggiore la protagonista della diretta, insieme ad Alessandro Basciano e Sophie. Abbiamo visto che, in settimana, entrambe le giovani, hanno mostrato un interesse per il nuovo concorrente.

Alessandro, però, sembrerebbe essere interessato solo a Sophie, come da lui dichiarato. Ora, poco prima della puntata, Jessica e Lulù hanno avuto un piccolo confronto. Il tutto è iniziato perchè Jessica secondo la principessa più piccola, stava utilizzando il ferro per i ricci quando non doveva, perchè i capelli li poteva fare prima e stava perdendo tempo. Per questo, ha poi sbottato contro la sorella, dicendo che ha perso tempo a fare un massaggio ad Alessandro.

“Sei troppo lenta, va fatto nella stanza, perdi tempo a fa i messaggi, che c*** ti massaggi, vai da uno che manco ti vuole. Lui sa benissimo che a te piace, quello che fai tu non ha senso”, ha detto Lulù, e Jessica dal canto suo ha detto che il massaggio poteva farlo a qualsiasi persona.