Kate Middleton, avete visto cosa indossa? La sua è una ‘tattica’ ben studiata; il retroscena che non tutti conoscono sul look della Duchessa.

In quando ad eleganza e raffinatezza, Kate Middleton non ha rivali. La Duchessa di Cambridge è ormai da anni un’icona di stile: i suoi look incantano tutti e fanno tendenza. Ma c’è un ‘segreto’ che non tutti conoscono e che riguarda proprio la scelta degli outfit della moglie di William.

Un segreto che è, in realtà, una vera e propria strategia. Voi avete notato qualcosa di strano nei suoi look? Vi sveliamo tutto noi!

Kate Middleton, c’è un dettaglio in quello che indossa che vi stupirà: lo avevate mai notato?

Avete presente il meraviglioso look natalizio sfoggiato da Kate Middleton? Per il concerto tradizionale della viglia di Natale, la Duchessa ha indossato un coat dress incantevole, di colore rosso, firmato Catherine Walker. A caratterizzare il cappotto è il maxi fiocco sul petto: un tocco elegante ed originale. Ma è proprio quel fiocco ad aver fatto notare qualcosa ai fan più attenti: si tratta dello stesso cappotto indossato da Kate al funerale del principe Filippo, ovviamente nella versione nera.

Ebbene si, non è stata una coincidenza. Come riporta Fanpage.it, quando trova un capo che le piace e le calza alla perfezione, Kate ama comprarne due, in due colori diversi. Due varianti, che la Duchessa indossa a distanza di circa un anno. Un altro esempio di “doppione” è l’abito di Emilia Wickstead: Kate lo ha indossato in lilla nel 2018 e nella sua versione verde scuro l’anno successivo.

Un modo per non sbagliare look, ma nello stesso tempo cambiare e non essere ripetitiva negli outfit. Che dire, una strategia da imitare quella di Kate Middleton. Capita anche a voi di comprare lo stesso capo in colori diversi proprio come fa la duchessa?