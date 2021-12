La Bella e La Bestia, sapete a chi era stato offerto il ruolo della Bestia? Proprio a lui!

La Bella e La Bestia, sapete a chi era stato proposto il ruolo della Bestia? Proprio lui; ecco perché ha rifiutato; il retroscena che non tutti conoscono.

Dopo Maleficent e Cenerentola, arriva un altro meraviglioso classico Disney in live action. Su Rai uno andrà infatti in onda La Bella e La Bestia ( 2017), il remake del classico del 1991. Una storia intramontabile, capace di emozionare il pubblico di ogni età. Ad interpretare i protagonisti sono Emma Watson e Dan Stevens, ma non tutti sanno che il ruolo della Bestia era stato proposta ad un altro attore famosissimo!

In attesa di emozionarci con questa meravigliosa storia, scopriamo il curioso retroscena sul ruolo della Bestia, che imprigiona la dolce Belle nel suo castello.

Sapete chi era stato offerto il ruolo della Bestia nel live action de La Bella e la Bestia?

Pronti per rivivere la storia de La Bella e La Bestia? Potrete farlo questa sera, su Rai Uno, con il live action dell’amatissimo classico Disney. Nei panni della dolce Belle c’è Emma Watson, la Hermione Granger di Harry Potter. Mentre la Bestia/Il principe è interpretato da Dan Stevens. C’è una curiosità, però, che non tutti conoscono sul ruolo della Bestia. Sapete a chi era stato proposto?

Come si legge su Fanpage.it, il ruolo fu offerto a Ryan Gosling: quest’ultimo, però, ha rifiutato, impegnato nelle riprese di un altro grande film di successo, La la land ( 2016).

Nel cast del live action tantissimi attori di grande livello, da Luke Evans nel ruolo di Gaston a Ewan McGregor, nei panni del simpatico Lumieré; c’è poi Ian McKellen, che interpreta Cogsworth, e Emma Thompson, nei panni di Mrs Potts. Quest’ultima ritrova sul set Emma Thompson: insieme hanno recitato in Harry Potter, dove la Thompson era la Prof. Trelawney. Insomma, un cast stellare per un film tutto da vivere. Voi lo seguirete?