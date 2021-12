Lutto per Charlene di Monaco, triste annuncio: momento di grande sconforto

La principessa Charlene di Monaco colpita da un grave lutto: la moglie di Alberto II dà il triste annuncio sui social, ecco le sue parole

È davvero un brutto momento per la regnante. Oltre ai problemi di salute, che la perseguitano praticamente da un anno, la principessa nelle ultime ore è stata colpita da un grave lutto. L’annuncio è stato dato sui social.

Lutto per Charlene di Monaco

Charlène Wittstock è la principessa di Monaco in quanto moglie del principe Alberto II di Monaco. In passato è stata modella e nuotatrice, ma dopo l’ascesa al titolo ha abbandonato l’attività agonistica, dedicandosi attivamente alle cause umanitarie. Charlene è molto sensibile al tema dell’educazione dei bambini allo sport. Da nuotatrice ha vinto due medaglie d’oro e una d’argento ai Giochi panafricani del 1999 ed ha partecipato alle olimpiadi di Sydney 2000.

La principessa di Monaco sta attraversando davvero un brutto periodo. Le sue condizioni di salute sono sempre instabili. Charlene è rimasta circa dieci mesi in Sudafrica, sua terra d’origine, dove pare abbia subito ben tre interventi alla testa. Poi è tornata a Montecarlo per un breve periodo, prima del nuovo ricovero in Svizzera, dove ha trascorso le festività natalizie.

Oltre ai problemi di salute, la principessa è stata colpita anche da un grave lutto. È morto l’Arcivescovo Desmond Tutu, attivista e premio Nobel nonché grande amico di Charlene. L’Arcivescovo si è spento in un ospedale di Città del Capo, in Sudafrica, dopo una lunga malattia. La principessa ha trascorso proprio lì gli ultimi dieci mesi.

Charlene ha voluto salutare l’amico con un post su Instagram: “Mio caro amico, ci mancherai. So che adesso sei al fianco del nostro Padre. Avrò sempre dei bei ricordi di noi due, e la tua risata resterà per sempre nel mio cuore. Riposa in pace“.