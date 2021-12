Maria De Filippi, la sua grande passione fu ‘interrotta’ da un brutto episodio

Forse non tutti lo sanno, ma Maria De Filippi ha una grande passione che è stata interrotta in seguito ad un brutto episodio.

È tra le più grandi conduttrici di sempre, Maria De Filippi. Al timone di Amici, Uomini e Donne e tra qualche giorno di C’è Posta per Te, la colonna portante di tantissimi programmi di successo è tra i volti più amati della televisione italiana.

Seppure sia amatissima e sempre presente sul piccolo schermo, siamo certi che non conoscete proprio tutto di Maria De Filippi. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo raccontato quanto costano i suoi look oppure perché mangia sempre delle caramelle durante i suoi programmi. Se, però, vi chiedessimo se siete a conoscenza del fatto che la conduttrice ha una passione, ci sapreste di che cosa parliamo esattamente? Molto probabilmente, no! Ebbene. Se siete interessati, procedete nella lettura. Da quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che la padrona di casa di Uomini e donne ed Amici abbia da sempre avuto una sola passione, ma che essa sia stata interrotta a causa di un brutto episodio. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Maria De Filippi, sapete qual è la sua più grande passione?

Amate talmente tanto Maria De Filippi che siete convinti di conoscere ogni cosa sul suo conto? Molto probabilmente, vi sbagliate di grosso. Sapete, infatti, che l’apprezzata conduttrice italiana ha da sempre una grande passione? Da quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe proprio che la mitica De Filippi abbia un grandissimo interesse per uno sport in particolare. E che l’abbia praticato sin da piccola.

Forse non tutti lo sanno, ma Maria De Filippi ha una passione davvero pazzesca! Facciamo proprio riferimento ai cavalli e all’equitazione. Lo sapevate? Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che la conduttrice abbia uno spudorato interesse per questo sport e per questi animali. E che, da ragazzina, abbia praticato equitazione. A quanto pare, però, sembrerebbe che abbia smesso di farlo in seguito ad un brutta caduta. Non sappiamo cosa sia esattamente accaduto, sia chiaro. Quello che, però, possiamo dirvi è che, a quanto pare, sembrerebbe che la mitica Maria sia caduta da cavallo e che si sia rotta, addirittura, il malleolo.

Lo sapevate?