Mostra a tutti il pancino, “Non solo panettoni”: è incinta per la prima volta, gioia immensa; l’annuncio fa impazzire i fan.

Un bacio al pancino da parte del suo compagno ed una didascalia super originale “Non sono panettoni”. È così che uno dei personaggi più amati del momento ha annunciato di essere in dolce attesa!

Si tratta del suo primo bebé, che aspetta da 14 settimane. Una notizia meravigliosa per la coppia, che ha ricevuto una pioggia di auguri e congratulazioni. Anche dalla famosissima famiglia di lei, che ha condiviso diversi post in occasione del lieto annuncio. Scopriamo tutti i dettagli.

È incinta per la prima volta: su Instagram mostra il pancino, arriva il magnifico annuncio

Chiara Ferragni diventerà zia per la prima volta! Si, perché la sorella Francesca è in dolce attesa. Ad annunciarlo è stata proprio lei, attraverso il suo seguitissimo canale Instagram. Si tratta del primo figlio per Francesca e Riccardo Nicoletti, a cui è legata dal 2009.

La secondogenita di Marco Ferragni e Marina Di Guardo sarà mamma per la prima volta e le sorelle Chiara e Valentina non vedono l’ora di diventare zie: per Chiara è la prima volta! “E allarghiamo la famiglia ancora un po’, non vedo l’ora di diventare zia”, scrive la moglie di Fedez tra i commenti del post.

Non possiamo che unirci ai tanti fan e amici e mandare ai futuri genitori Francesca e Riccardo i nostri migliori auguri di cuore per questa splendida notizia.

Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid

Spiacevole imprevisto per i Ferragnez, proprio a pochi giorni da Capodanno. La coppia ha dovuto rinunciare a tutti i piani poiché positivi al Covid. L’annuncio è arrivato ieri, attraverso i social. Chiara e Fedez sono asintomatici e si trovano in quarantena nella loro casa a Milano, con mascherine, poiché fortunatamente i bambini Leone e Vittoria sono negativi. Non possiamo che augurare loro una velocissima guarigione