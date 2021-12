Nello studio di Avanti un altro e non è affatto passata inosservata, la ricordate? Scopriamo com’è cambiata la sua vita oggi.

Chi di voi non ha mai guardato una puntata di Avanti un altro? In onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis, il game show dell’amatissimo conduttore romano è una di quelle trasmissioni che ha saputo riscuotere un successo impressionante sin dalla sua prima puntata. A tal proposito, avete letto che, molto presto, ritornerà in prima serata?

Nel corso di queste diverse edizioni del programma, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissimi concorrenti. Nessuno di loro, però, ha saputo catturare l’attenzione quanto la protagonista di questo nostro articolo. Era esattamente l’anno 2015 quando, per la prima volta in assoluto, la concorrente si presentava ad Avanti un Altro e dinanzi a Paolo Bonolis. E, in men che non si dica, ha saputo conquistare tutti. Perché? La risposta è davvero semplicissima: la simpatica Olimpia ha una risata piuttosto particolare. E ai tempi non è assolutamente passata inosservata. Siete curiosi,però, di sapere cos afa oggi? Appurato che ad Avanti un altro è diventata una star e sul web ci sono ancora tantissimi video che ricordano la sua partecipazione, siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita oggi?

Nello studio di Avanti un altro conquistò tutti, ricordate Olimpia? Scopriamo insieme cosa fa oggi

Olimpia Madonia è stata una delle concorrenti che si sono alternate nello studio di Avanti un altro nel corso di queste sue edizioni. E che ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico italiano per la sua immensa simpatia. Ad oggi, nonostante dopo il programma di Paolo Bonolis abbia preso parte ad un film al cinema, Olimpia ha detto definitivamente addio al mondo dello spettacolo. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi?

Siamo riusciti a rintracciare la bella Olimpia su Instagram. Ed abbiamo carpito che, ad oggi, la sua vita non è affatto cambiata nel corso degli anni. Spulciandolo con attenzione, infatti, abbiamo scoperto che continua a svolgere la sua professione da operatrice di call center. E che il suo amore per il suo lavoro non è affatto cambiato. Come d’altra parte, non è cambiato nemmeno quello verso suo marito. A distanza di 26 anni, Olimpia ama follemente il suo compagno.

Vi piacerebbe rivederla sul piccolo schermo?