Tempesta d’amore, l’Hotel Furstenhof esiste? Cosa abbiamo scoperto, non ci crederete

Tempesta d’amore, in molti si chiedono se L’hotel Furstenhof esiste: ecco cosa abbiamo scoperto al riguardo.

Tempesta d’amore è una soap opera tedesca che ha esordito in Italia nel 2006 e ancora oggi è in corso. Ha superato le 3000 puntate nel 2018. La trama si svolge in un importante Hotel, Il Furstenhof e i protagonisti sono i dipendenti e proprietari della struttura.

In ogni stagione, abbiamo trovato al centro dell’attenzione, due personaggi. In particolare, a fare da sfondo della soap opera è l’amore. Ogni stagione, porta in scena la storia d’amore tra i due protagonisti. Una storia ostacolata da difficoltà, inganni, menzogne, personaggi che cercano di separarli, ma spesso, a cancellare il passato, è il lieto fine. Il tutto si svolge nel bellissimo hotel, di proprietà dei coniugi Saalfeld. In molti si chiederanno, se il Furstenhof esista davvero. Siete curiosi di saperlo? Vi sveliamo cosa abbiamo scoperto.

L’Hotel Furstenhof in Tempesta d’amore esiste davvero? Cosa abbiamo scoperto

La trama è ambientata in Germania, precisamente in un lussuoso Hotel, il Furstenhof, ormai diventato famosissimo. Nella soap, è di proprietà dei coniugi Saalfeld. Guardando Tempesta d’amore, è impossibile non restare incantati dalla bellezza del paesaggio e soprattutto, dall’ambiente in cui si svolgono le storie. Molti telespettatori si chiederanno se questo importante Hotel esista davvero: siete curiosi di sapere la verità? Vi accontentiamo.

Il Fürstenhof, in realtà, è un castello privato situato nel paesino di Vagen, frazione di Feldkirchen-Westerham. Quindi, il lussuoso Hotel a 5 stelle, che si trova nel paesino immaginario di Bichelheim, vicino a Bad Tölz, non è un albergo, ma un castello privato. Questo castello è stato utilizzato per le riprese di Tempesta d’amore e ovviamente sono stati apportati dei cambiamenti. L’avreste mai detto?