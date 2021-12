Uomini e Donne, “Volevo dire a tutto il mondo che mi ha detto sì”: si sposano, il meraviglioso annuncio è arrivato sui social.

“Volevo dire a tutto il mondo che mi ha detto si e mi ha reso l’uomo più felice del mondo. Che Natale meraviglioso.” Con queste parole, ricche di amore, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha annunciato le imminenti nozze!

Dopo circa dieci mesi di amore, la coppia non ha dubbi ed è già pronta per il grande passo. L’annuncio è arrivato attraverso i social, dove i futuri sposi hanno ricevuto una pioggia di auguri e congratulazioni. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

Uomini e Donne, splendido annuncio: “Mi ha detto sì”, matrimonio in arrivo

È stato uno dei protagonisti della scorsa edizione di Uomini e Donne. Nella trasmissione di Maria De Filippi, però, non ha avuto fortuna: la sua intenzione era quella di conquistare Ida Platano, ma non ha avuto lieto fine. Il vero amore, però, lo aspettava proprio fuori dal programma.

Parliamo di Nicola Mazzitelli, che fuori dalla trasmissione si è fidanzato con Emily Tomasi, di 18 anni più giovane di lui. I due sono insieme da circa 9 mesi e sono già pronti a convolare a nozze! Ad annunciarlo è stato l’ex cavaliere del Trono Over, condividendo uno scatto natalizio e, nella didascalia, l’annuncio delle nozze.

Una notizia meravigliosa per la coppia, che si mostra più unita che mai sui social. “Auguro a tutti voi un po’ di questa felicità”, scrive Nicola nel suo post. Che è stato invaso dai likes e i commenti di amici e fan, tutti entusiasti per la notizia. Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare i nostri migliori auguri ai futuri sposi Nicola e Emily!