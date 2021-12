Annuncia pubblicamente di essere positivo al Covid: salta il suo show

Annuncia pubblicamente di essere positivo al Covid attraverso un video sui social: salta il suo show, “Volevo solo che lo sapeste da me”.

“Volevo lo sapeste da me, sono risultato positivo al Covid”. Attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, l’attore ha comunicato di aver contratto il virus. Fortunatamente sta bene, con sintomi lievi, ma il suo show è stato sospeso.

“I sintomi sono quelli di un raffreddore, mal di gola, naso che cola, ma sto bene e sto facendo il possibile per stare meglio il prima possibile.” Scopriamo i dettagli e quando tornerà in scena.

L’amatissimo attore annuncia con un video di essere positivo al Covid: sospeso il suo show

Hugh Jackman è risultato positivo al Covid. A comunicarlo è stato lui stesso attraverso un video, in cui si mostra in primo piano con una mascherina nera. L’attore ci tiene a rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute, spiegando di avere sintomi simili a quelli di un comune raffreddore. Il suo show “Music Man” a Brodway è stato quindi inevitabilmente sospeso.

Il musical, che si teneva al Winter Garden Theater, è stato sospeso almeno fino a Capodanno, ma la produzione si augura che Jackman possa tornare in scena dal 6 gennaio. Lo show aveva già dovuto affrontare un imprevisto a causa del Covid: giovedì sera Tony Sutton Foster, che interpreta il ruolo di Marian Paroo, è stata sostituita da Kathy Voytko, che in poche ore si è dovuta calare nei panni della protagonista.

Non possiamo che augurare a Hugh Jackman una velocissima guarigione e di tornare presto a brillare sul palco di Broadway.

Al Bano positivo, non sarà a Capodanno in Musica

E anche Al Bano Carrisi dovrà rinunciare allo show dell’ultima notte dell’anno. Il cantante pugliese è risultato positivo al Covid e non potrà affiancare Federica Panicucci nello spettacolo di Capodanno che andrà in onda su Canale 5. “Sto benissimo, non so come sia successo”, rassicura il cantante.