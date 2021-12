Beautiful Anticipazioni, torna e interrompe il matrimonio di Steffy: terribile colpo di scena durante le nozze della figlia di Ridge Forrester.

Quanti matrimoni si sono celebrati in Beautiful in ben 35 anni di messa in onda? Si, innumerevoli! E ben presto sono in arrivo nuovi fiori d’arancio! A convolare a nozze saranno Steffy e il dottor Finn, con cui, nelle puntate italiane, ha da poco iniziato una relazione. Ma nella soap, si sa, poche nozze filano liscio senza interruzioni ed imprevisti. Accadrà anche questa volta!

Alla cerimonia, infatti, si presenterà qualcuno di assolutamente inaspettato. Con una notizia che sconvolgerà tutti i presenti, in primis gli sposi. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, continuate a leggere!

Beautiful, il matrimonio di Steffy sarà interrotto proprio da lei: scoperta shock durante la cerimonia

Un vero e proprio terremoto si abbatterà sulle vite di Steffy e Finn. E lo farà proprio in quello che doveva essere il giorno più bello per la coppia: il loro matrimonio! Sapete chi arriverà a villa Forrester durante le nozze?

Proprio lei, Sheila Carter. Una delle nemiche storiche dei Forrester tornerà in scena così, presentandosi a sorpresa al matrimonio della figlia di Ridge. Per quale motivo? Sheila torna con una notizia sconvolgente da rivelare: è la mamma biologica di Finn! Una notizia che getta Steffy nello sconforto: la giovane Forrester non vuole assolutamente che Sheila stia vicino alla sua famiglia, dopo tutto il male causato da lei in passato.

A quanto pare, però, Finn sembra intenzionato ad andare a fondo alla questione e a recuperare il rapporto con quella che ha scoperto essere la sua vera mamma… Senza dimenticare che, adesso, il dottore vuole sapere di più anche sull‘identità del suo vero padre: Jack è il padre adottivo o biologico? Insomma, gli interrogativi sono tanti e le sorprese non mancheranno.

Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità e i colpi di scena dell’amatissima soap opera americana. E voi, state seguendo le nuove puntate?