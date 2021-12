Quanto costa andare a mangiare nel bistrot di Bruno Barbieri posizionato nel centro storico di Bologna? C’è ampia scelta di menù!

È la pietra miliare di Masterchef, Bruno Barbieri. Se da una parte, infatti, Joe Bastianich e Carlo Cracco hanno scelto di dire ‘addio’ all’amatissima talent culinario, il mitico Barbieri ha deciso di rimanervi. E di continuare ad essere uno dei protagonisti indiscussi.

Insieme ai suoi colleghi e compagni di viaggio, Bruno Barbieri è tra le colonne portanti del programma. Con giudici utilissimi, il mitico chef bolognese è solito destreggiarsi tra le cucine di Masterchef. E diffondere un po’ del suo incredibile talento e spietata bravura ai concorrenti che si alternano edizione dopo edizione. Sapete, però, che il buon Barbieri, oltre alla sua attività televisiva, è proprietario di diversi ristoranti? Tra questi, non possiamo fare a meno di citare il ‘Fourghetti’, situazione nel bel mezzo del centro storico di Bologna. Ecco. Cosa sappiamo del bistrot? Ed, in particolare, quanto costa andare a mangiare lì? Siamo andati a spulciare il sito ufficiale del ristorante. Ed oltre a rintracciare una varietà di piatti, abbiamo scoperto anche una varietà nei prezzi. Scopriamo insieme ogni cosa.

Quanto costa andare a mangiare nel bistrot di Bruno Barbieri?

Anche Bruno Barbieri, così come i suoi compagni di viaggio di Masterchef, è uno chef rinomatissimo e proprietario di diversi ristoranti. Tra questi, come dicevamo, vi è anche il ‘Fourghetti’, situazione nel centro storico di Bologna. Siete in gita e volete gustare le sue prelibatezze? Ebbene: ci pensiamo noi a svelarvi quanto costa andare a mangiare?

Da quanto si apprende dal sito ufficiale del ristorante, sembrerebbe che i menù messi a disposizione sono diversi. E che, soprattutto, essi variano anche di prezzo. A quanto pare, infatti, vi sono tre tipi di menù degustazioni. Il primo, chiamato ‘Cinque passi’, costa esattamente 55 euro a persona per un minimo di due ospiti. E prevede 5 portate, Il secondo, chiamato ‘Sette passi’, ha un costo di ben 65 euro, prevede 7 portate. Ed anche questo necessita di un minimo di disponibilità di due persone. Infine, il terzo, denominato ‘Voyage’, costa 75 euro. E prevede 5 portate.

Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Se non scegliete i menù degustazione, ci sono tantissime altre scelta da fare sia dei primi piatti che dei dolci. Gli antipasti, infatti, partono da un minimo di 12 euro ed arrivano ad un massimo di 15 euro. Ovviamente, si può gustare di tutto: l’uovo in camicia, ma anche una zuppetta di legumi, crudo di manzo e terrina di coniglia. Insomma, c’è ampia scelta. Anche per i primi piatti e i secondi, sia chiaro, vale la stessa cosa. I primi piatti, infatti, costano tutti 18 euro. E consistono in tortellini, tagliolino, fregula risottata e bottoni di robiola. Insomma, dei veri e propri capolavori. I secondi piatti, invece, hanno un prezzo standard di 23 euro. Ed anche qui offrono diversi tipi di carne e pesce. Infine, i dolci, che costano tutti 12 euro.

Da come potete vedere, quindi, mangiare da Bruno Barbieri prevede un costo accessibile a tutti! Una cosa è certa, però: ne resterete entusiasti!