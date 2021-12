Lo chalet scelto da Belen Rodriguez per le vacanze: un ‘dettaglio’ vi lascerà a bocca aperta

Con la piccola Luna Marì e parte della famiglia, Belen Rodriguez è in vacanza in uno spettacolare chalet sulla neve: da non credere!

Alzi la mano chi non avrebbe voglia di partire e festeggiare il Capodanno sulla neve! Diciamoci la verità: le notizie di questi giorni non sono propriamente allegre a causa dell’aumentare dei contagi da Covid e non sarebbe affatto male prendersi qualche giorno di relax a cavallo tra la fine dell’anno e l’inizio del nuovo. Se proprio siete impossibilitati a partire, ci pensa Belen Rodriguez a farvi sognare: la bellissima showgirl argentina si trova infatti in un meraviglioso chalet di montagna e, tramite i social, ci sta regalando quotidianamente degli spezzoni della sua vacanza.

Leggi anche——>>>Belen Rodriguez, la casa ad Ibiza è uno spettacolo: il giardino e la piscina la fanno sognare

Come ci ha abituati da quando la conosciamo, Belen anche stavolta ha dimostrato un gusto raffinato nello scegliere la sua ‘oasi’ di pace: lo chalet che la ospita insieme alla piccola Luna Marì, la sorella Cecilia, il cognato Ignazio, i genitori e l’amica Patrizia p davvero un posto magico.

Immerso nella neve, completamente di legno, accogliente e dall’atmosfera rilassante e silenziosa, è il luogo ideale in cui staccare la spina e riconnettersi con la natura. Anche le foto pubblicate su Instagram da Cecilia mostrano la bellezza di questo paesaggio invernale dove la famiglia Rodriguez sta trascorrendo dei giorni lieti tra gli affetti più cari.

Leggi anche——>>>Hai mai visto il posto dove lavora Belen Rodriguez? Scopriamo tutti i ‘dettagli’

C’è poi un particolare che ha richiamato l’attenzione dei follower di Belen: c’è da restare a bocca aperta!

Belen Rodriguez in vacanza sulla neve: cosa ha fatto nel magnifico chalet, non ci crederete

Tra una ‘pappa’ ed un pannolino per la dolcissima Luna Marì, la bella conduttrice di Tu si que vales sta trovando anche il tempo per rigenerarsi. Una bimba neonata dà molto da fare, si sa, e soprattutto quest’ultimo periodo per Belen non dev’essere stato facile se, come pare ormai confermato, tra lei e Antonino Spinalbese c’è stata una rottura recente.

Ad ogni modo, la showgirl sudamericana si sta godendo al massimo il paradiso in cui ha deciso di passare questo Capodanno: avete notato la magnifica sauna in cui si è mostrata?

Come si è visto nelle Instagram stories che ha condiviso, ci sono delle porte che conducono direttamente sulla neve! Lei, naturalmente, non si è lasciata sfuggire l’occasione di tuffarcisi dentro in costume da bagno!

Leggi anche——>>>Belen Rodriguez ci mostra un ‘tenerissimo’ posto della sua casa: spettacolare!

Foto incredibili, non c’è che dire! Buona vacanza alla bellissima Belen!