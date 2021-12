Chi è e cosa fa nella vita il fidanzato di Francesca Ferragni

Insieme da dodici anni, Francesca Ferragni e il suo fidanzato sono una coppia molto unita, ma sapete chi è lui e che lavoro fa?

Se di Chiara e Valentina Ferragni si sa quasi tutto, della sorella Francesca si conoscono meno particolari. Ciò è dovuto al fatto che la secondogenita della famiglia più celebre d’Italia non ha seguito le orme professionali delle sorelle: dopo aver conseguito la laurea l’anno scorso, la 32enne ha iniziato a lavorare infatti nello studio di suo padre. Francesca infatti è una dentista affermata proprio come il signor Marco ed ha portato avanti così la tradizione di famiglia.

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è in coppia da ben dodici anni: proprio qualche giorno fa, lei e il suo compagno hanno annunciato di aspettare il primo figlio. “Non solo panettoni” ha scritto la bella Francesca nel dolcissimo post che la ritrae col pancione insieme al fidanzato.

Non tutti conoscono però nel dettaglio il futuro papà del nipotino di Chiara Ferragni: si chiama Riccardo Nicoletti e appare in molte foto postate sui social da Francesca oltre ad essere presente, ovviamente, nella serie The Ferragnez. Scopriamo qualcosa in più su di lui!

Francesca Ferragni, il suo fidanzato è un artista: ecco di cosa si occupa

Incontratisi per la prima volta nel 2009 a Cremona, Riccardo e Francesca sono andati a convivere a Milano dopo poco sebbene tornino nella loro città natale ogni volta che ne hanno la possibilità. Insieme a loro, c’è anche il cane Gabri a cui hanno aperto anche un profilo Instagram.

Nato il 17 settembre 1981, Nicoletti ha 40 anni ed occupa il posto di responsabile organizzativo della società LPS Electronics. La musica è la sua grande passione e suona come chitarrista in due band, gli Under Static Movement e i Rosco Dunn.

Francesca e Riccardo hanno saranno presto genitori e i fan non vedono l’ora di conoscere il frutto del loro splendido amore!