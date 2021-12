Da giorni, Chiara Ferragni e suo marito hanno il Covid: avete visto cosa ha fatto la sua mamma? Il gesto fa sciogliere tutti.

Alla fine, quello che dice un vecchio detto è proprio vero: chi ha la mamma non piange! Lo sa bene Chiara Ferragni, che in questi ultimi giorni sta ricevendo un aiuto formidabile da sua mamma!

Come tutti sanno, Chiara Ferragni e Fedez sono risultati positivi al Covid. Dopo essere ritornati di corsa a Milano dopo alcuni giorni sulla neve con la loro famiglia, la coppia ha scoperto di essere stati contagiati dal virus. Fortunatamente stanno bene ed anche i loro bimbi continuano ad essere negativi, ma com’è giusto che sia non possono fare a meno di rispettare la quarantena e di essere più che protetti in casa, soprattutto per il bene dei loro figli. Nonostante, però, i Ferragnez continuino a vivere isolati, possono sempre contare sull’affetto dei loro cari. È proprio per questo motivo che, come testimoniato dall’imprenditrice sul suo canale social ufficiale, la splendida Ferragni è stata la destinataria di un dolce gesto compiuto da sua madre.

Chiara Ferragni positiva al Covid: il dolcissimo gesto della mamma

Dopo essere risultata positiva al Covid insieme a suo marito Fedez, Chiara Ferragni non ha perso occasione di poter ‘documentare’ la quarantena con i suoi sostenitori. Oltre a renderli partecipi delle sue condizioni di salute, l’imprenditrice digitale condivide ogni cosa col suo pubblico. L’ha fatto anche quando è stata la destinataria di un gesto dolcissimo da parte della sua mamma.

Che Chiara Ferragni sia legatissima alla sua mamma e alla sua famiglia, lo sapevamo già, ma ne stiamo avendo sempre più conferma in questi ultimi giorni. Come testimoniato dal suo canale Instagram, la mamma di Chiara Ferragni ha compiuto un gesto davvero speciale nei confronti di sua figlia e di tutta la sua famiglia. E che, senza alcun dubbio, li ha fatti sentire molto meno soli.

Avete visto proprio bene, si! La mamma di Chiara Ferragni ha voluto cucinare per la sua dolce figlia e la sua famiglia. Ed, impossibilitata ad entrare, ha lasciato tutto fuori la loro porta di casa. Un gesto davvero dolcissimo, quindi. E che, senza alcun dubbio, non soltanto ha sciolto la stessa Chiara e suo marito, ma anche tutti i loro sostenitori.