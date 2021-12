Colpita dall’alopecia non si abbatte: “Nelle zone calve metterò strass e coroncine”, il messaggio dell’attrice sui social.

“Credo proprio che io e questa alopecia diventeremo amiche. A questo punto posso solo riderne”. La famosa attrice, con un video di circa 40 secondi pubblicato sui suoi social, non nasconde la patologia di cui soffre dal 2018.

Nel video, l’attrice, che ha rasato i capelli, mostra le zone calve, spiegando che, per coprirle, utilizzerà strass e coroncine. “Il sorriso è fondamentale”, è il suo profondo messaggio. Scopriamo i dettagli.

LEGGI ANCHE —->La clinica della pelle, “sono molto preoccupato per la mia malattia”: ha 23 bozzi sul corpo, impressionante

“Nelle zone calve metterò strass e coroncine”: l’attrice non nasconde la sua alopecia

“Guardate, è comparsa così. Per me ora è più difficile nascondere, perciò ho deciso di condividere con voi in modo che non abbiate domande”. È col sorriso che Jada Pinkett Smith mostra a tutti i segni della sua alopecia, di cui soffre dal 2018. La moglie di Will Smith ha registrato un video, in cui mostra i segni dell’alopecia sul suo cuoio capelluto.

L’attrice, che vedremo al cinema in Matrix Ressurrections, ha deciso di rasare a zero i suoi capelli per un motivo ben preciso: “Altrimenti sembra che sia stata operata al cervello o cose del genere”. Lady Smith si mostra positiva, sottolineando l’importanza del sorriso: “A questo punto posso solo riderne”. Ecco alcuni screenshot del video condiviso dall’attrice sui social:

LEGGI ANCHE —->L’attrice racconta il rapporto con i genitori: “Non mi hanno mai sostenuta”, brividi a Verissimo

Per le zone calve, Jada ha una elegantissima soluzione: “Metterò degli strass o delle coroncine decorative perché il sorriso è fondamentale”. Il post, condiviso su Instagram due giorni fa, è stato invaso dai likes e i commenti dei fan: messaggi ricchi di affetto per l’attrice, che ha lanciato un messaggio di forza e positività importantissimo.

Il matrimonio con Will Smith

Jada Koren Pinkett è convolata a nozze con Will Smith nel 1997, dopo due anni di fidanzamento. Dal loro amore sono nati due figli, Jaren e Willow, ma l’attore era già papà di Trey, figlio nato dal suo precedente matrimonio con l’attrice Sheree Fletcher.