Com’è cambiata Soleil Sorge nel corso degli anni da Miss Italia al Gf Vip, la trasformazione è notevole: ecco le differenze

Oggi è una delle concorrenti più discusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip, mentre in passato ha partecipato anche al concorso di bellezza “Miss Italia”. Com’è cambiata da ieri ad oggi? La trasformazione è davvero notevole e le differenze si notano ad occhio nudo.

Com’è cambiata Soleil Sorge da Miss Italia al Gf Vip 6

Soleil Anastasia Sorge è nata a Los Angeles il 5 luglio 1994. Ha 27 anni ed è una famosa modella ed influencer. Ha origini per metà italiane, da parte del padre, e per metà americane, da parte della mamma. Vive in Italia, però, sin dall’infanzia, quando si è trasferita in Abruzzo.

È divenuta famosa grazie alla partecipazione nelle vesti di corteggiatrice a Uomini e Donne, anche se prima aveva partecipato al concorso di bellezza “Miss Italia“. Nel dating show di Maria De Filippi riesce a conquistare il cuore del tronista Luca Onestini, che la sceglie. La loro storia d’amore dura poco lontana dagli studi televisivi. Soleil decide di porre fine alla loro relazione amorosa mentre l’ex tronista sta partecipando al Grande Fratello Vip.

In seguito ha partecipato a Pechino Express insieme alla mamma e all’Isola dei Famosi. Attualmente, invece, è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Soleil è anche una delle concorrenti più discusse e molto probabilmente arriverà in finale perchè è tra le più amate dal pubblico.

Com’è cambiata da Miss Italia al Gf Vip 6? Sicuramente la trasformazione è notevole. Le differenze si possono notare ad occhio nudo. Sicuramente quando ha partecipato al concorso di bellezza era molto più naturale rispetto ad adesso.

Se per il seno ha dichiarato di voler restare naturale, le labbra sembra abbiano ricevuto una ‘gonfiatina’, soprattutto prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. Per il resto, tutto sembra essere uguale, soprattutto il carattere. Riguardo a quest’ultimo, Soleil non ha assolutamente intenzione di cambiare.