Come fa Elisabetta Gregoraci ad essere sempre in forma smagliante: mostra tutto sui social

Tutti si chiedono come fa Elisabetta Gregoraci ad essere sempre in forma smagliante: ha mostrato tutto sui social!

Elisabetta Gregoraci è una delle donne più belle e apprezzate nel nostro paese, sia dagli uomini che dalle donne. Tutti si chiedono come faccia alla sua età ad avere ancora un fisico così in forma. A svelare il segreto è proprio lei sui suoi social.

Elisabetta Gregoraci, classe 1980 e originaria di un paesino vicino a Catanzaro, è nota al grande pubblico soprattutto per essere l’ex moglie del noto imprenditore Flavio Briatore. La coppia è stata al centro delle cronache per molto tempo, e ha avuto anche un figlio insieme, chiamato Nathan Falco Briatore. La bella calabrese oltre alla sua storia d’amore, è conosciuta anche per essere una bellissima donna, con un fisico tonico e prestante. A svelare il segreto del suo corpo perfetto ci pensa proprio lei, mostrando sul suo profilo Instagram alcuni esercizi speciali.

Come fa Elisabetta Gregoraci ad essere sempre in forma?

Costanza e duro allenamento, questo è il segreto della forma smagliante di Elisabetta Gregoraci, che a 41 anni ne dimostra venti di meno! La bella ex show girl infatti, è solita allenarsi almeno un paio di volte a settimana. In questa occasione si è fatta aiutare per un paio di allenamenti, da un bravissimo personal trainer, che a quanto pare, l’ha fatta sudare parecchio. Elisabetta ha mostrato tramite Instagram stories, alcuni esercizi. Gambe, addominali, glutei e braccia, non manca niente nella sessione di allenamento intensiva della Gregoraci.

La donna ha mostrato all’incirca 7 esercizi, tra cui parecchi di questi, attuati per rinforzare e tonificare gambe e glutei. Arrivano poi anche degli esercizi che servono per migliorare la prestanza di tutto il corpo, ma che sono molto faticosi. Si tratta di salti a piedi uniti su un livello più alto e poi discesa.

La stessa Elisabetta, ha sottolineato nella storia che detesta questo esercizio. Ancora salti nell’esercizio successivo che la vede passare tramite saltelli da un lato all’altro dell’ostacolo. Come si può notare dalle storie, Elisabetta Gregoraci indossa alle caviglie dei piccoli pesi, che aiutano ad intensificare l’esercizio e aumentare la muscolatura.

Una vera guerriera Elisabetta Gregoraci! Svelato il segreto per la sua forma fisica smagliante!