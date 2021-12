Elisabetta Gregoraci: quanto costa una notte nel resort di Briatore in Kenya

Capodanno in Kenya per Elisabetta Gregoraci: scopriamo quanto costa passare una notte nel resort extra lusso di Flavio Briatore.

Sempre attiva sui social, la bellissima Elisabetta Gregoraci sta condividendo in questi giorni gli scatti e i video della sua vacanza di Capodanno in Kenya. Proprio lì, a Malindi, il suo ex marito Flavio Briatore possiede il favoloso Billionaire Resort & Retreat.

Una struttura da sogno, dove la showgirl di origini calabresi ha trascorso in questi anni molti momenti piacevoli con la famiglia. Per questo inizio del 2022 ha scelto di tornarci, anche stavolta con suo figlio Nathan, dopo diverso tempo.

Dalle immagini postate sul suo seguitissimo account Instagram, si può notare la bellezza stratosferica del posto con sull’Oceano Indiano e anche del complesso turistico di proprietà di Briatore. Inutile dire che si tratta di un vero paradiso, dotato di tutti i comfort possibili e immaginabili.

Cerchiamo allora di capire la struttura e quanto costa trascorrervi una notte.

Elisabetta Gregoraci, Capodanno super lusso nel resort in Kenya: il prezzo per una notte

Situato lungo la costa orientale africana, il Billionaire Resort & Retreat è circondato dal verde della natura lussureggiante. Presenta un’architettura in perfetto stile locale ed è dotato di spa (la rinomata Billionaire Retreat Spa di Henri Chenot), palestra, cinque piscine con acqua salata e un ristorante di altissimo livello.

Si può scegliere se soggiornare in hotel o nei lussuosi appartamenti con ampie terrazze vista mare. Ma qual è il prezzo per una notte immersi in quest’atmosfera da sogno e circondati da tanto lusso?

La cifra varia a seconda del tipo di alloggio: una notte per due persone in una camera di 27 metri quadri si aggira attorno ai 314 dollari, mentre il costo di un appartamento di 150 metri quadri, dotato di due camere da letto, cucina e soggiorno e terrazza privata è di circa 973 dollari.

Insomma, Elisabetta Gregoraci sembra proprio intenzionata a cominciare l’anno nuovo nel migliore dei modi!