Anche Gigi D’Alessio è positivo al Covid: il cantante l’ha annunciato tramite un video condiviso sui suoi social, come sta adesso?

Dopo Al Bano Carrisi, che l’ha annunciato qualche ora fa attraverso un video social, anche Gigi D’Alessio è risultato positivo al Covid! A diffondere la notizia, è stato proprio il diretto interessato qualche istante fa.

Sono davvero tantissime le persone che, in queste ultime settimane, hanno annunciato di essere risultate positive al Covid. E tra queste, purtroppo, c’è anche Gigi D’Alessio. A distanza di qualche ora dalla sua ospitata a ‘L’anno che verrà’, evento musicale condotto da Amadeus che saluta il vecchio anno e da il benvenuto a quello nuovo, il cantante napoletano ha annunciato di essersi sottoposto ad un ennesimo tampone. E di essere risultato positivo. “Dopo 5 tamponi antigenici, tutti risultati negativi, ho fatto quello molecolare ed è uscito positivo. Ho una carica virale bassissima”, sono proprio queste le parole che Gigi D’Alessio utilizza per annunciare la sua positività al suo pubblico social. Scopriamo insieme qualche cosa in più in merito. E, soprattutto, le sue attuali condizioni di salute.

Gigi D’Alessio positivo al Covid: come sta ora?

“Anche io ho il Covid”, ha esordito Gigi D’Alessio in questo ultimo video condiviso sul suo canale social ufficiale. Spiegando, quindi, come ha scoperto di esserlo. “Ho una carica virale bassissima, forse perché ho fatto il vaccino, chi lo sa”, ha detto ancora. Rassicurando, quindi, il suo pubblico sulle sue attuali condizioni di salute. “Sto bene. Farò la quarantena a casa. Ed aspetterò qui il nuovo anno”, ha continuato a dire. Ovviamente, l’ospitata di Gigi D’Alessio a ‘L’anno che verrà’ può dirsi completamente saltata. Il cantante, come sottolineato sui social, rispetterà la quarantena presso la sua casa. E festeggerà proprio qui l’ingresso del nuovo anno.

Inutile dirvi che, appena appresa la notizia, il suo amatissimo pubblico non ha perso occasione di dargli manforte. A corredo del video in questione, infatti, sono giunti tantissimi commenti di sostegno e di forza.

A tutti loro, ovviamente, si aggiungono anche i nostri auguri. Non solo per l’entrata del nuovo anno, ma anche di una velocissima guarigione.