Giorgio Locatelli è tra i giudici di Masterchef, ma sapete chi è sua moglie? Spunta un retroscena ‘privato’ sul loro primo incontro.

Era il momento che più aspettavamo e, finalmente, è arrivato! A partire dal 16 Dicembre, è iniziata la nuova ed undicesima edizione di Masterchef. A commentare le avventure dei concorrenti, giudicare i loro piatti e a svelare le prove, sono sempre loro: Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri ed Antonino Cannavacciuolo.

Leggi anche –> Bellissima, è la moglie di un attore molto amato: per anni l’abbiamo seguito in una famosa serie tv

Per un nuovo anno consecutivo, Masterchef è ritornato in onda con una nuova edizione. E con nuovi ed incredibili concorrenti. Nel corso delle settimane precedenti, come sappiamo, i carissimi telespettatori del programma hanno assistito alle presentazioni di tutti gli aspiranti concorrenti. Da adesso, invece, è iniziata la vera e propria avventura. In attesa, però, di scoprire chi saranno i cuochi che si cimenteranno tra i fornelli e chi di loro sarà il vincitore di questa undicesima edizione, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sui suoi giudici? Ad esempio, cosa sappiamo su Giorgio Locatelli? Appurato che lo chef è amatissimo, siete curiosi di sapere qualche cosa sulla sua vita privata? Il buon Locatelli, ad esempio, è sposato? Assolutamente si! Ebbene. Chi è sua moglie? Scopriamolo insieme.

Leggi anche –> Alessandro Gassman, tutto sulla vita privata dell’attore: chi sono la moglie e il figlio

Chi è la moglie di Giorgio Locatelli? Come si chiama e come si sono conosciuti

Se anche voi vi state domandando chi sia la moglie di Giorgio Locatelli, siete proprio nell’articolo giusto. Amatissimo e famosissimo, il cuoco è piuttosto riservato sulla sua vita privata. Pertanto, anche le notizie che abbiamo a disposizione sulla sua altra parte della mela sono davvero minime. Quello che sappiamo, infatti, è che la moglie del buon Locatelli si chiama Plexy, ha origini inglesi e che sono convolati a nozze nel 1995.

Leggi anche –> J-Ax, avete mai visto sua moglie? Si chiama Elaina ed un fascino irresistibile: che coppia!

È proprio nel 1995, infatti, che Giorgio Locatelli e la sua Plexy convolano a nozze. E, nel 1996, diventano genitori della piccola Margherita. I due attualmente, da quanto si apprende, vivono a Londra, dove nel 2002 hanno aperto un ristorante tutto loro, chiamato ‘Locanda Locatelli’. Siete curiosi, però, di sapere come si sono conosciuti? Da quanto si legge, sembrerebbe che sia stato un incontro del tutto casuale. Giorgio, infatti, si era trasferito a Londra per raggiungere il suo obiettivo. Ed è qui che ha incontrato Plexy. E da quel momento non l’ha mai più lasciata.

Oltre ad amarsi alla follia, sembrerebbe che sia stata proprio Plexy a spingere suo marito a dare inizio alla sua carriera televisiva. Quando, a causa di un incendio nella loro locanda, il cuoco è stato costretto a fermarsi per alcuni mesi.