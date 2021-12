Kevin Prince Boateng, chi è Valentina Fradegrada: avete mai visto il suo canale Instagram?

Chi è Valentina Fradegrada, la fidanzata di Boateng? Avete mai visto il suo profilo Instagram? Davvero incredibile!

Il calciatore Kevin Prince Boateng ha una nuova fidanzata, si chiama Valentina ed è davvero bellissima! Scopriamo qualcosa di più sulla nuova ragazza del centrocampista del Hertha Berlino.

La loro storia è iniziata da qualche mese al massimo, ed evidentemente Boateng si è lasciato alle spalle la lunga storia d’amore con Melissa Satta, che è anche la mamma di uno dei due sue figli. Dopo due divorzi, il calciatore è pronto per una nuova storia, anche questa volta con una bellissima ragazza italiana. La neo coppia ha deciso di trascorrere insieme le vacanze natalizie in una location esotica alle Maldive, dove stanno regalando ai fan, scatti dei loro momenti insieme. Lo scorso novembre, i due fidanzati hanno anche deciso di dedicarsi a vicenda un enorme gesto che dimostra la solidità del loro rapporto.

Chi è Valentina Fradegrada, la nuova fidanzata di Boateng?

Ha subito suscitato un gran scalpore, la foto pubblicata da entrambi i diretti interessati. Si tratta di uno scatto che mostra le loro mani con un tatuaggio delle loro reciproche iniziali. Una cosa davvero seria! Evidentemente, questa ragazza ha rubato il cuore al calciatore, e tutti si chiedono chi sia. La bella fidanzata di Boateng si chiama Valentina Fradegrada, ed è bergamasca. Ha 30 anni e nella vita fa l’influencer. Avete visto il suo profilo Instagram?

Il suo canale social da più di 3 milioni di follower mostra il fascino di questa ragazza. Valentina Fradegrada è anche laureata in Fashion design, marketing e grafica e, come se non bastasse, è anche stata cinque volte campionessa di Wushu kung fu. Sul suo profilo Instagram possiamo vedere le sue belle foto, in cui spicca la sua propensione per la moda. La Fradegrada è anche nota per aver inventato il bikini Upside down, che poi è diventato un noto marchio di costumi da bagno, dove in primis c’è lei a fare da testimonial. Non è la prima volta che Valentina conquista un fidanzato famoso, infatti ha frequentato anche il noto cantante Fred De Palma.

E voi conoscevate Valentina Fradegrada, la nuova fidanzata di Kevin Prince Boateng?