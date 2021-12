La clinica della pelle, Sam: “Mi guardo e mi sento orribile”, è tremendo

La clinica della pelle, la vita di Sam è cambiata circa 4 anni prima della sua partecipazione al programma: “Mi sento orribile”, è tremendo!

La dottoressa Craythorne de La clinica della pelle ha proprio un compito speciale: far venire ai suoi pazienti la voglia di ritornare a svolgere una vita come prima. D’altra parte, sono davvero tantissime le persone che, alle telecamere del programma, hanno raccontato di vivere un incubo da quando si sono resi conto delle prime rappresaglie della loro malattia.

La protagonista di questo nostro articolo di oggi è proprio Sam. La giovanissima ragazza ha raccontato al programma di aver subìto un cambio di vita circa 4 anni prima della sua partecipazione. Quando, da un momento all’altro, le è spuntato un bozzo sulla fronte. Per tanti potrebbe essere qualcosa di insignificante, molto probabilmente. Per Sam, invece, non è stato affatto così. Alle telecamere del programma, infatti, la ragazza ha raccontato di sentirsi fortemente in imbarazzo per via di questa protuberanza spuntata per caso. E di essere solita a nasconderla coi capelli. Ma non solo. Se prima di quel momento, Sam ha raccontato di svolgere una vita normale, allo spuntare del bozzo tutto è cambiato. Scopriamo insieme cos’è successo.

Sam a La clinica della pelle: “Mi sento orribile”

Così come tutti gli altri protagonisti del programma, anche Sam ha deciso di rivolgersi a La clinica della pelle per via di un problema che influenzava fortemente la sua vita e le sue giornate. Circa 4 anni prima, come dicevamo precedentemente, è spuntato sulla fronte della ragazza un bozzo. Sia chiaro: nulla di preoccupante, eppure la sua vita è ugualmente cambiata. Sam, infatti, ha raccontato di non avere vita sociale per via del forte imbarazzo. E di sentirsi orribile.

Il bozzo, ovviamente, non era altro che una semplicissima cisti. E che, dato la sua posizione sotto al muscolo, ha previsto l’utilizzo di una tecnica speciale proprio per evitare l’interazione con lo stesso. Ovviamente, tutto è andato per il meglio. E Sam, appena vistasi allo specchio, non ha potuto fare a meno di emozionarsi.

Ci auguriamo che adesso Sam sia ritornata a svolgere la vita che voleva. Augurissimi