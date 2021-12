Ricordate com’era Maria Grazia Cucinotta da giovanissima? Spunta un video di ben 30 anni fa: resterete davvero senza parole!

Senza alcun dubbio, Maria Grazia Cucinotta è tra i nomi più amati e ricercati in contesti nazionali ed internazionali. Nata a Messina il 27Luglio del 1968, la splendida attrice ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissima. È esattamente il 1987 quando, infatti, prende parte a Miss Italia. E viene immediatamente notata da Renzo Arbore!

La carriera di Maria Grazia Cucinotta nel mondo dello spettacolo italiano inizia proprio così: con la partecipazione a Miss Italia. Protagonista di quell’edizione del famoso concorso di bellezza, la bella Cucinotta non riesce ad appropriarsi dello scettro, ma viene ugualmente notato da Renzo Arbore, che la sceglie per il programma ‘Indietro tutta!’. Da quel momento, Maria Grazia Cucinotta è un fiume in piena. Attrice, conduttrice e modella, la splendida siciliana inizia una carriera davvero impressionante. Ad oggi si mostra in tutta la sua bellezza, ma ricordate com’era da giovanissima? Sui social, spunta un video del passato. Eccola qui: ne resterete davvero a bocca aperta!

Maria Grazia Cucinotta da giovanissima: eccola 30 anni fa, incredibile

Da una carriera alle spalle davvero incredibile, Maria Grazia Cucinotta è tra i volti più amati della televisione italiana. Ricordate, però, com’era da giovanissima? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare un video che ce le mostra esattamente 30 anni fa.

Correva esattamente il 1992 quando Maria Grazia Cucinotta ha preso parte ad un divertentissimo programma della televisione nostrana. Facciamo esattamente riferimento a ‘Il Tg delle vacanze’, storica trasmissione degli anni ’90 condotto dal mitico duo comico ‘Gaspare e Zuzzurro’. Andata in onda subito dopo la sua primissima esperienza televisiva in Indietro Tutta, la splendida Cucinotta ha conquistato ancora di più il pubblico italiano con la sua spontaneità, ma anche incredibile bellezza. Siete pronti a vedere com’era in quegli anni? Ci pensiamo immediatamente:

Insomma, non c’è assolutamente nulla da dire! Maria Grazia Cucinotta in questo video del passato era davvero giovanissima, eppure non si può fare a meno di notare non soltanto la sua bellezza, ma anche quanto non sia affatto cambiata negli anni. Siete d’accordo?