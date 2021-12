“Non capisco come io possa anche solo averlo baciato”: confessione shock al GF Vip; cosa è successo nelle scorse ore.

Continuano le avventure nella casa del GF Vip. I concorrenti stanno trascorrendo le festività di Natale insieme: la sesta edizione del reality, infatti, è stata prolungata e terminerà il 14 marzo! I colpi di scena in casa sono all’ordine del giorno, così come le confessioni. Poche ore fa, una delle concorrenti ha rivelato qualcosa di inaspettato.

“Non capisco come io possa anche solo averlo baciato”, ha rivelato la concorrente durante una chiacchierata in veranda. A chi si riferisce? Vi sveliamo tutto nei dettagli.

GF Vip, arriva una confessione inaspettata: “Non capisco come io possa anche solo averlo baciato”

Soleil Sorge torna a colpire! L’influencer è una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip e, poco fa, si è lasciata andare ad una dichiarazione che non è passata affatto inosservata. Durante una chiacchierata con Jessica Selassié in veranda, la Sorge ha parlato di Gianmaria Antinolfi, anche lui concorrente del reality e suo ex.

Il rapporto tra i due è altalenante: dopo furiosi litigate, pare che i due concorrenti abbiano instaurato un rapporto civile. Poco fa, però, Soleil ha espresso parole non proprio bellissime nei confronti del suo ex: “È proprio lontano da tutto ciò che mi può attrarre in un uomo, la risatina che fa, i modi che ha, come mangia, le risposte da cafoncello che fa, tutto”.

Nel corso della chiacchierata con Jessica, Soleil spiega che in diversi momenti lo ha anche aiutato, ma perché “le fa tenerezza”: “È tutto ciò che umanamente non mi ispira”

“È molto dolce, romantico, sono caratteristiche che possono piacere”, aggiunge Jessica, ma Soleil non sembra essere d’accordo con l’amica. E voi, cosa ne pensate di queste parole della concorrente? A Gianmaria verranno mostrate le clip in puntata? Non ci resta che attendere le novità direttamente dalla casa più spiata