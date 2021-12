Occhiali vistosi e tanta simpatia, impossibile dimenticarla ad Amici 2: sapete cosa fa diciotto anni dopo?

Nonostante siano passati molti anni, il pubblico ricorda ancora i protagonisti di Amici 2: sapete cosa fa oggi questa ex concorrente?

Il tempo non ha affatto cancellato dalla memoria dei telespettatori coloro che occuparono i banchi di Amici 2, a quell’epoca chiamato ancora Saranno Famosi. Era il 2002/2003 e, dopo aver preso in mano le redini del programma l’anno precedente, Maria De Filippi si apprestava a condurre una nuova edizione di grande successo.

Quel secondo anno fu la conferma che lo storico talent di Canale 5 era destinato ad occupare un posto di primo piano nei palinsesti televisivi italiani. Tanti i volti che segnarono quella seconda stagione: la vincitrice Giulia Ottonello, Anbeta Toromani, Michele Maddaloni, Timothy Snell e gli altri dimostrarono grandissimi talenti indipendentemente da quella che è stata poi la loro carriera.

Tra i concorrenti che sicuramente ricorderete, c’era lei, Teresa “Terry” Paternoster. Il look inconfondibile e la grande simpatia ne fecero un personaggio di spicco nella storia del format. Terry faceva parte della “categoria attori”, che nei primi anni gareggiava insieme a quelle dei cantanti e dei ballerini. Ma che fine ha fatto oggi la simpaticissima ex alunna della scuola?

Terry Paternoster di Amici 2: com’è diventata e qual è la sua carriera

Nata a Milano il 29 giugno del 1979, oggi Terry ha 42 anni. Già bravissima all’epoca di Amici, si è laureata in Arti e Scienze dello Spettacolo – Teatro e Arti Performative all’Università La Sapienza di Roma.

Dopo il programma si è affermata nella recitazione ed ha lavorato con registi italiani e stranieri. Negli anni ha collezionato diversi premi sia come attrice sia come autrice che come regista. Nel 2015 è stata ideatrice, co-sceneggiatrice e regista della serie “Welcome to Italy”. Ha poi recitato il ruolo da protagonista del film Thay call it love.

Da sempre appassionata di scrittura, regia e la formazione professionale nella comunicazione e nella Performing Art, insegna recitazione alla Sapienza di Roma, all’Università dell’Aquila e al Dams di Bologna.

Qui vediamo come appare la Paternoster oggi e non si può fare altro che complimentarsi con lei per l’aspetto giovanile che conserva dopo tutto questo tempo.