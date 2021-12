L’ha rivelato dopo anni, “Pensai di lasciare il mio ruolo”: arriva l’incredibile rivelazione dell’amatissima attrice.

È una delle attrici più amate dell’intero mondo, e il suo personaggio ha ispirato un’intera generazione, ma a quanto pare l’attrice non era così certa di continuare le riprese, come mai?

L’ha rivelato dopo tutti questi anni durante un’intervista in onore del film, raccontando una storia inedita sul rapporto dell’attrice con il suo personaggio, e soprattutto con la sua esperienza nel set durata per molti anni. Il successo della saga è stato davvero incredibile, e probabilmente l’attrice, che all’epoca era a malapena un adolescente, ha subito molte pressioni. Ormai la diretta interessata è diventata adulta, ha 31 anni e la sua carriera è letteralmente decollata! Tuttavia la ragazza racconta che quando il successo ha travolto lei e l’intero cast, “Ero spaventata, le cose erano iniziate a diventare audaci per tutti noi”. Ad un certo punto, durante la registrazione del quinto capitolo, l’attrice pensò veramente di abbandonare.

Rivelazione choc: “Pensai di lasciare il mio ruolo”

In onore del ventesimo anniversario, avvenuto proprio nel mese di dicembre del 2021, dei 20 anni dall’uscita del primo film di Harry Potter, La pietra Filosofale, si terrà un evento veramente speciale. Il primo gennaio 2022 andrà in onda Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Per l’occasione, gli storici attori hanno risposto anche ad alcune domande inerenti alla loro esperienza nella saga magica. Tra tutti, l’attrice che interpretò Hermione Grenger, Emma Watson, ha rivelato un retroscena inaspettato su di lei.

Sembrerebbe proprio che la bellissima e talentuosa attrice Emma Watson volesse rinunciare al suo personaggio di Hermione. Una crisi profonda la attraversò durante la registrazione del quinto film, l’Ordine della Fenice. Anche il regista di quel capitolo fu informato, e confermò il fatto: “Una cosa che mi disse la produzione su Emma è che non era sicura di voler tornare in un altro capitolo”. Fortunatamente la Watson è rimasta fino alla fine, rendendo assolutamente giustizia alla nostra Hermione. L’incoraggiamento di tutto il cast è stato fondamentale per l’attrice, che senza il supporto dei compagni avrebbe mollato. “Tutti si sono sinceramente sostenuti a vicenda. È stato fantastico”

Noi adoriamo Emma Watson e il suo personaggio! Siamo assolutamente felici della sua decisione di continuare a recitare nella mitica saga fantasy di Harry Potter.