Sapete perché Gerry Scotti si chiama così? Impensabile retroscena

Sapete perché Gerry Scotti si chiama così? Arriva l'impensabile retroscena sul suo passato!

Gerry Scotti è uno dei presentatori italiani più noti e apprezzati della televisione. La sua carriera, partita da giovanissimo è poi decollata! Ma sapete perché si chiama Gerry? Spunta un impensabile retroscena dal suo passato!

Anche se tutti conoscono Gerry Scotti, non tutti sapranno che questo non è il suo vero nome, allora perché si chiama così? Nato in casa sul tavolo della cucina a Camporinaldo in provincia di Pavia nel 1956, Gerry ha iniziato la sua carriera molto presto. Si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza di Milano, ma non ottiene il diploma solo per due esami mancanti. Per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, Gerry Scotti è partito come DJ prima con Radio Milano International e poi con Radio Dee Jay. Finché non scopre il suo vero habitat, la televisione. Da li la sua carriera non si è più fermata, fino a diventare il mito che tutti conosciamo.

Sapete perché Gerry Scotti si chiama così? Arriva l’impensabile retroscena!

Per quanto riguarda la vita privata di Gerry, sappiamo che la sua compagna si chiama Gabriella Perino, e grazie a lei è riuscito a superare il brutto trauma della separazione con la prima moglie Patrizia Grosso, con cui ha avuto il suo unico figlio Edoardo. Gerry e Gabriella si sono conosciuti grazie ai loro figli, infatti i ragazzi sono compagni di classe e migliori amici. Un particolare inaspettato sulla vita di Gerry è proprio il suo nome, infatti questo non è il reale nome del presentatore.

Il grande conduttore Scotti, per via della sua fama, nel corso degli anni ha ricevuto tantissimi soprannomi e appellativi, tra cui Zio Gerry e Dottor Scotti. In verità si chiama Virginio Scotti, nome ripreso per onorare l’omonimo zio. Il suo soprannome i Gerry gli è stato dato dai suoi vecchi compagni delle scuole medie che lo prendevano in giro. Da li il soprannome è rimasto, ed è diventato il simbolo del suo successo. Chissà cosa diranno ora i suoi vecchi compagni nel vederlo condurre programmi di successo, sicuramente molto orgoglio.

Noi adoriamo Gerry Scotti, voi sapevate questo particolare sul suo soprannome? Davvero incredibile!