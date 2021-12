“Mi dispiace tanto”, Selvaggia Lucarelli spiazza i fan: triste annuncio

La giornalista Selvaggia Lucarelli spiazza i fan con un triste annuncio: “Mi dispiace tanto”, in questo articolo vi riportiamo le sue parole

La famosa scrittrice si è lasciata andare ad una confessione molto triste sui social. Nessuno dei suoi seguaci si sarebbe aspettato una confessione del genere. Siamo abituati ad una Lucarelli spesso polemica e mai sdolcinata. Questa volta, però, ha trovato un motivo per lasciarsi andare.

Il triste annuncio di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli è nata il 30 luglio 1074, ha 47 anni ed è una famosa giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e radiofonica. Ha esordito tra gli anni novanta e duemila come attrice teatrale, ma è divenuta nota al grande pubblico nelle vesti di blogger nel 2002 grazie a “Stanza Selvaggia”. In seguito ha iniziato a lavorare in radio.

Ha pubblicato anche cinque libri, mentre come giornalista collabora dal 2003 con alcuni quotidiani italiani, come il Fatto Quotidiano dal 2015 al 2021 e il sito di informazione TPI, per il quale è responsabile delle sezioni cronaca e spettacoli.

Di recente è stata scelta da Milly Carlucci come giudice di “Ballando con le Stelle“.

Essendo ormai divenuta famosa, è molto seguita anche sui social. Su Instagram, ad esempio, può contare su più di un milione di seguaci. È molto seguita anche su Twitter. I suoi post, sia sull’uno che sull’altro social network, ricevono migliaia di interazioni.

Di recente, proprio sul popolare social network, ha pubblicato un lungo post che ha spizzato i suoi fan. La Lucarelli ha postato una foto del figlio, dal quale si è dovuta separare a causa del Covid.

Nella descrizione del post, la Lucarelli ha scritto: “Abbiamo tenuto duro per due anni schivando questa roba e poi, inaspettatamente, ce la viviamo separati. Mi dispiace tanto, anche se non hai sintomi e stai bene, perché è l’ennesimo tempo di cui vieni privato. E mi manca anche il roscio (riferendosi al gatto ndr.), con cui farsi una quarantena è senz’altro un’ulteriore prova di resistenza. La Playstation e il tiragraffi vi aspettano”.