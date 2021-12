Uomini e Donne, “Ecco cosa mi ha regalato Fabio a Natale”: sorpresa meravigliosa per Isabella Ricci, ex dama del Trono Over.

Nella prima parte di questa stagione di Uomini e Donne sono nate diverse storie d’amore. E tra quelle che hanno emozionato maggiormente il pubblico c’è senza dubbio la storia nata tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Dopo alcune settimane di frequentazione, la coppia non ha avuto dubbio ed ha lasciato lo studio. Oggi, i due ex protagonisti del Trono Over sono più uniti che mai, felici di trascorrere il loro primo Natale insieme. Sapete cosa ha regalato Fabio alla sua metà?

Una sorpresa meravigliosa, che la dama non ha potuto non mostrare ai suoi numerosissimi fan sui social. Scopriamo insieme i dettegli!

Uomini e Donne, Isabella mostra il regalo di Natale ricevuto da Fabio: “È meraviglioso”

Un amore con la A maiuscola, quello nato tra Isabella e Fabio a Uomini e Donne. Il cavaliere è approdato in trasmissione proprio per conoscere la dama e, alla fine, è riuscito a rubarle il cuore. Sin dalle prime uscite, Isabella ha ammesso di essere colpita da Fabio, dalla sua eleganza e la sua gentilezza. In poco tempo i due si sono innamorati alla follia! Ed oggi, fuori dal programma, vivono una meravigliosa storia. Dopo il primo viaggio insieme a Valencia, arrivano le prime festività di Natale insieme. Con annessi regali! Volete vedere cosa ha ricevuto Isabella dal suo Fabio? Resterete incantati:

Si tratta di uno splendido quadro con il ritratto di Isabella. “È meraviglioso”, scrive la dama nella didascalia al post. E anche i fan sono d’accordo: una pioggia di likes e commenti meravigliosi ha inondato lo scatto, che ha emozionato i telespettatori di Uomini e Donne, che sin dall’inizio hanno creduto in questo amore. E voi, state seguendo Isabella sui social dopo l’esperienza in tv?