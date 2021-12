Il villaggio di Dirty Dancing esiste davvero! Location ideale per i matrimoni, ecco dove si trova

Ha fatto sognare tutti noi, ma pochi immaginano che l’iconico villaggio che fa da sfondo al film Dirty Dancing esiste anche nella realtà.

Forse il nome “Kellerman Resort” non vi dirà granché al primo impatto, ma se vi menzionassimo il famosissimo film Dirty Dancing? Siamo certi che anche voi non avete dimenticato il villaggio turistico in cui si svolge la leggendaria storia di Baby Houseman e Johnny Castle!

Un luogo sospeso tra immaginazione e realtà che ha fatto sognare un’intera generazione e che nell’immaginario collettivo resta unico ed insostituibile. La storia narrata parte proprio da lì, dal punto in cui si legge il nome del villaggio sull’insegna, in una delle primissime scene.

Lì arriva la famiglia Houseman per trascorrere le vacanze che cambieranno per sempre la vita di Baby. Il proprietario della struttura ha rischiato di morire per problemi cardiaci ed è stato proprio il padre della ragazza a salvarlo. Essendogli molto grato per questo, lo invita insieme a moglie e figlie.

In questo angolo di paradiso immerso tra le montagne, Baby incontrerà il maestro di ballo Johnny e i due si innamoreranno a vicenda. Tante le scene cult della pellicola in cui si vedono vari scorci del villaggio, ma a questo punto la domanda è: esiste davvero? La risposta è sì, ecco dove si trova e come appare oggi, a distanza di 34 anni dal film.

Dirty Dancing, dove si trova lo storico villaggio del celebre film

Il famigerato Kellerman Resort è un complesso chiamato in realtà Mountain Lake Lodge e si trova a Pembroke, in Virginia. Circondato dal verde e dalle montagne, è una struttura molto suggestiva soprattutto per i fan di Dirty Dancing, s’intende!

Il resort ha una sua pagina Instagram ufficiale dove si vedono molti scatti con coppie di sposi che lo hanno scelto come location del loro matrimonio. Molto attraente per i turisti è ovviamente la storica insegna “Kellerman Resort” che si vede anche nel film, vicino alla quale tutti vogliono avere una foto ricordo.

Un valido motivo per visitarlo è che c’è la possibilità di dormire proprio nella camera di Baby. Inoltre, lo scorso giugno l’albergo ha organizzato anche corsi di ballo per rivivere ancora di più la magica atmosfera di Dirty Dancing.

Una vista familiare, vero? Quanti ricordi!