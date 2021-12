Quando ha deciso di partecipare a Vite al Limite, l’ha fatto insieme a suo fratello: pesava 300 kg, ma sapete cos’è successo dopo?

Chi l’ha detto che il percorso a Vite al Limite deve essere forzatamente affrontato da solo? C’è chi, infatti, decide di prendere parte al programma di TLC singolarmente perché ne sente l’esigenza. E chi, invece, sceglie di fare un percorso di coppia. È l’esempio di Lee Sutton e Rena Kiser, ma anche del protagonista di questo articolo.

La storia di questo giovanissimo paziente è stata proprio la prima ad essere raccontata nell’ottava stagione di Vite al Limite. E facilmente ha conquistato tutti. Entrato a far parte della clinica di Houston insieme a suo fratello, il trentaquattrenne del Texas si presentava al dottor Nowzaradan con un peso di più di 300 kg e una spietata voglia di ritornare in forma. Era giovanissimo, da come si può chiaramente comprendere. Eppure, la vita che sia lui che suo fratello erano costretti a vivere per via del loro peso era davvero impressionante. Cos’è successo, però, dopo? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato della trasformazione choc di suo fratello, ma di lui cosa sappiamo? Incredibile!

A Vite al Limite insieme a suo fratello, ma cos’è successo dopo? Da 311 kg a…

È proprio insieme a suo fratello, quindi, che il protagonista ha deciso di partecipare all’ottava stagione di Vite al Limite. Il suo peso, nonostante la giovanissima età, superava di gran lunga i 300 kg. E questo, purtroppo, determinava uno scarso tenore di vita. Stiamo facendo riferimento proprio a lui: John Hambrick, fratello minore di Lonnie!

Sin dalla sua prima visita col dottor Nowzaradan, John è sembrato intenzionato a ritornare in forma. E i risultati ottenuti ce lo dimostrano chiaramente. Una volta terminati i dodici mesi di programma, infatti, il buon John è riuscito a pesare ben 178 kg. Insomma, un risultato davvero impressionante. Cosa è successo, però, dopo il percorso fatto in clinica? Purtroppo, non possiamo darvi alcuna risposta in merito. Dal suo canale Facebook, infatti, non ci è possibile sapere se, una volta spenti i riflettori, abbia continuato a mantenere un regime alimentare sano e regolato. Oppure no.

Vi piacerebbe avere qualche notizia in più?