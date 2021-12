Amadeus è un volto amatissimo della televisione nostrana, ma siete curiosi di sapere cosa faceva prima del successo? Il ‘retroscena’.

Siete pronti ad un’ultima notte davvero imperdibile? Proprio questa sera, come da diversi anni a questa parte, Amadeus sarà in diretta su Rai Uno per un ultimo dell’anno davvero imperdibile. A partire dalle ore 21:30, subito dopo il discorso del presidente della Repubblica, l’amatissimo conduttore condurrà un nuovo appuntamento de L’anno che verrà.

Gli ospiti previsti per questo appuntamento, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sono davvero imperdibili. A partire da Irene Grandi fino a Tony Hadley e molto altro ancora, gli artisti che si esibiranno questa sera sono fenomenali. In attesa di poterli vedere esibire sul palco, però, scopriamo qualche cosa in più sulla colonna portante dell’evento: il buon Amadeus. Nei prossimi mesi, il conduttore sarà al timone della sua terza edizione consecutiva del Festival di Sanremo, ma se vi chiedessimo se siete a conoscenza del suo lavoro prima del successo, ci sapreste dare una risposta? In questi ultimi anni, il buon Sebastiani è un volto amatissimo della televisione italiana, ma cosa faceva prima di questo? Siete pronti a scoprire ogni cosa?

Cosa faceva Amadeus prima del successo? Impensabile retroscena

Era esattamente il 1986 quando Amadeus, dopo essere stato notato da Claudio Cecchetto – storico ed amato talent scout – compiva il suo esordio a Radio Deejay. D quel momento, la sua carriera ha letteralmente preso il volo. Sia come conduttore televisivo che come radiofonico, il buon Sebastiani ha saputo facilmente catturare l’attenzione su di sé. E, in men che non si dica, è diventato un volto amatissimo. Siete curiosi, però, di sapere cosa faceva prima di tutto questo? Prima ancora di intraprendere la strada della radio e, poi, quella della televisione, siete curiosi di sapere che cosa faceva?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che prima di cavalcare la cresta dell’onda, Amadeus abbia svolto diversi lavori. A partire dal lavoro nei bar fino a disc jockey nelle discoteche, il buon Sebastiani ha proprio iniziato a muovere così i primi passi nel mondo del lavoro. Dopo il 1986, poi, è diventato quello che è tuttora è.

Avreste mai immaginato un retroscena del genere?