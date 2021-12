Alessandro Casillo, ricordate quando si ritirò da Amici? Lo ha fatto per un motivo ben preciso; il retroscena che non tutti ricordano sul giovane cantante.

Ci sarà anche Arco tra i protagonisti del Capodanno in Musica, lo show in onda su Canale 5 che ci terrà compagnia questa sera, in attesa del 2022. Il suo è un nome d’arte: si tratta di Alessandro Casillo, che i telespettatori di Amici ricorderanno tra i concorrenti dell’edizione del 2018-2019. Ma cosa successe al cantante nella scuola?

Non tutti ricordano che Alessandro non fu eliminato, né battuto da qualcuno durante una sfida: l’allievo scelse di ritirarsi e abbandonare il talent spontaneamente. Ecco per quale motivo.

Alessandro Casillo nel 2019 si ritirò da Amici: ecco il motivo

Ha partecipato a Io Canto nel 2011 e vinto Sanremo Giovani nel 2012 col brano È vero ( che ci sei), all’età di 15 anni. Ma Alessandro Casillo è diventato noto al grande pubblico soprattutto grazie alla partecipazione alla diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Un percorso burrascoso, per lui, quello nella scuola più famosa della tv.

Il giovane, originario di Assago in provincia di Milano, ha infatti scelto di ritirarsi dal programma, proprio a poche settimane dal serale. A spiegare i motivi della sua scelta è stato proprio lui, con un lungo messaggio: “Ad Amici, come nella vita, puoi piacere e non piacere, ti trovi difronte a dei giudizi, devi farli tuoi e farne tesoro. E da lì ripartire per provare a fare meglio. Io ci ho provato, giuro. A volte sono ‘arrivato’ di più, a volte meno. Ci sta. Perché non arrivare a giocarmela fino in fondo? Posso certamente accettare di non piacere a chi è chiamato a giudicarmi, ma per questo non posso rischiare di perdere lucidità, stima e fiducia in me stesso, di non avere la serenità per continuare, per dare tutto me stesso, e per andare avanti a fare quello che amo come vorrei. Questo è quello che stava succedendo”.

