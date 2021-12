Andrea Damante, sapete che la sua fidanzata è un’attrice? L’abbiamo vista in un’amata fiction

Sapete che la fidanzata di Andrea Damante è un’attrice? L’abbiamo vista in un’amata fiction.

Il dj e influencer Andrea Damante sembrerebbe essersi definitivamente buttato alle spalle la storia con la sua storica ex Giulia De Lellis. Il bel veronese infatti, sta insieme alla nuova fidanzata da più di un anno ormai. Sapete che lei è un’attrice? L’abbiamo conosciuta in una nota fiction si successo.

Non sono molti i dettagli su come e dove la coppia si sia conosciuta, sta di fatto che la loro storia d’amore prosegue alla grande da più di un anno. C’è ancora chi preferirebbe vederlo con l’ex fidanzata Giulia, ma la sintonia e l’affetto di Damante per la fidanzata sembra molto forte. I due sono inseparabili, trascorrono insieme le vacanze e lui si fa accompagnare sempre dalla bella attrice durante le sue serate di lavoro. Lei è una bellissima attrice di 20 anni, lo sapevate? L’abbiamo apprezzata in una serie televisiva su Canale 5.

La fidanzata di Andrea Damante è un’attrice di una nota fiction

Classe 2001 e originaria di Latina, la bellissima fidanzata di Andrea Damante si chiama Elisa Visari e nella vita fa l’attrice. Il suo profilo Instagram da quasi 500 mila follower, mostra la bellezza tutta naturale della ragazza. Si alternano scatti di moda alternati con dolcissime foto di coppia, le quali mostrano la bella sintonia tra i due ragazzi. Il volto di Elisa Visari, come già anticipato, non è nuovo al mondo della televisione.

La ragazza infatti, ha recitato in molti film e fiction italiane di successo. La ricordiamo nel ruolo di Valentina in Luce dei tuoi occhi, fiction Mediaset. Ha recitato anche nell’iconica serie, tra le più seguite in Italia, di Don Matteo, nell’11 stagione. Inoltre l’abbiamo vista nell’ultimo film del regista Gabriele Muccino, A casa tutti bene. Recentemente sta lavorando sul set del futuro film chiamato L’isola che non c’è, ambientata a Ischia. Elisa Visari sta lavorando al fianco di grandi attori come Stefania Sandrelli e Pierfrancesco Favino. Sembrerebbe che sia la carriera che la vita privata di Elisa Visari stiano andando alla grande, noi gli auguriamo che prosegui così.

E voi conoscevate Elisa Visari, l’attrice che è anche la fidanzata di Andrea Damante?