Annalisa ha conseguito la laurea nel 2009: sapete in che cosa?

Annalisa è oggi una cantante molto amata, ma nonostante gli anni, non ha lasciato gli studi: sapete in che cosa ha conseguito la laurea?

Annalisa Scarrone, meglio nota come Annalisa, è una cantante italiana che, in questi anni, ha raggiunto un successo molto forte. L’abbiamo conosciuta ad Amici di Maria de Filippi, nel 2011. Ha partecipato alla decima edizione del talent show, classificandosi nella puntata finale, al secondo posto e portando a casa il premio della critica.

Per ben cinque volta ha partecipato al Festival di Sanremo. La prima volta è stata nel 2013, con il brano Scintille. L’ultima sua partecipazione risale al 2021. Sul palco dell’Ariston, la cantante si è esibita con il singolo Dieci, classificandosi al settimo posto. Nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi e riconoscimenti. I suoi singoli hanno raggiunto le vette delle classifiche musicali, conquistando gli ascoltatori. Ma, negli anni passati, oltre ad impegnarsi nella carriera musicale, non ha abbandonato i suoi studi universitari: sapete in che cosa è laureata?

Annalisa ha conseguito la laurea nel 2009: ma sapete cosa ha studiato?

Nel 2011, Annalisa partecipa alla decima edizione del talent show, Amici di Maria De Filippi. La sua voce fin da subito ha incantato il pubblico e i professori. Arrivata alla fase serale, nella puntata finale, si è classificata al secondo posto. Allora, la cantante ha portato a casa il premio della critica.

Negli anni abbiamo avuto il piacere di vederla anche al Festival di Sanremo, nella categoria Big. Nel 2021, ha partecipato alla Kermesse, portando il brano Dieci e classificandosi al settimo posto. Annalisa, però, non si è impegnata solo nella carriera musicale. Infatti, non ha abbandonato gli studi, nonostante la fatica e i tanti impegni. Sapete in che cosa è laureata?

L’artista, nel 2009, ha conseguito la laurea in fisica con la votazione di 96/110 presso l’Università degli Studi di Torino. Ebbene sì, un percorso di studio duro e per nulla semplice quello scelto dall’ex allieva di Amici: voi lo sapevate?