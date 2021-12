Scopriamo insieme le anticipazioni dell’evento ‘Capodanno in musica 2021’: ci sono degli ospiti davvero pazzeschi, che nomi bomba!

Aspettavate anche voi con ansia questo momento, vero? Ebbene. È arrivato. Questa sera, Venerdì 31 Dicembre, andrà in onda un evento del tutto eccezionale: Capodanno in musica! In diretta dal teatro di Bari, anziché la classica piazza della città, Federica Panicucci sarà la colonna portante di un appuntamento unico ed irripetibile.

In concomitanza con Amadeus e il suo ‘L’anno che verrà’, Federica Panicucci condurrà per un nuovo anno ‘Capodanno in musica’. L’evento, come dicevamo precedentemente, sarà in diretta dal teatro Petruzelli di Bari. E verrà presieduto da tantissimi ospiti. A quanto pare, al timone, ci sarà soltanto l’amatissima conduttrice di Mattino Cinque. Fino a qualche settimana fa, infatti, si dava per scontata la presenza di Al Bano al suo fianco, ma purtroppo non sarà affatto così. Il cantante di Cellino San Marco, infatti, ha annunciato la sua positività al Covid. Pertanto, la sua assenza sul palco è del tutto scontata. Siete curiosi, però, di sapere chi sono gli ospiti di questa sera? Da quanto si apprende dalle anticipazioni, sembrerebbe che ci saranno dei nomi davvero bomba. Pronti a scoprire ogni cosa?

Capodanno in musica 2021, le anticipazioni: ci sono dei nomi bomba!

Seppure l’assenza di Al Bano Carrisi sul palco di ‘Capodanno in musica’, la serata prevista è ricca di ospiti davvero impressionanti. Così come ‘L’anno che verrà’, anche l’evento presieduto da Federica Panicucci prevede dei nomi davvero bomba. Di chi stiamo parlando esattamente? Da quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate da TV Blog, sembrerebbe che gli artisti che si esibiranno al teatro Petruzelli rappresentino diversi generi musicali, ma tutti impressionanti.

Siete pronti a scoprire chi saranno gli ospiti di questa sera? Scopriamoli insieme: Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Alessandro Casillo, Sergio Sylvestre, Cedraux, Andrea Damante, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Gemelli Diversi, Mamacita, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade, Michele Zarrillo. Ve l’avevamo detto che sono degli artisti incredibili, no? Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Molto probabilmente, ci saranno anche Pio ed Amedeo che allieteranno la serata.

Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera, voi?