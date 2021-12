In questa foto c’è un bambino, oggi diventato un cantante amatissimo: riuscite a capire di chi si tratta?

Il bambino fotografato in questo scatto è oggi un cantante amatissimo. E’ stato lui a rendere nota questa immagine, di un periodo della sua infanzia. E’ sicuramente uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano, ma ha portato la sua musica anche fuori i confini nazionali.

Secondo i dati certificati dalla FIMI, ha venduto nel corso della sua carriera oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. L’esordio in campo musicale è arrivato nel 1986, formando un duo country e successivamente è diventato cantante e bassista di un gruppo musicale rock. Qualche anno più tardi, decide di dedicarsi alla carriera da solista. Ed è così, che pian piano, è diventato un cantante famosissimo. L’ultima sua partecipazione al Festival di Sanremo risale al 2019, con un brano diventato un successo. Dopo questi indizi e guardando la foto, avete capito chi è il bambino?

Il bambino in foto è oggi un cantante amatissimo: la sua musica ci avvolge da tantissimi anni

Vi abbiamo già svelato che, il bambino in foto è oggi uno dei cantanti più amati e apprezzati del panorama musicale italiano. Ma il suo talento è andato oltre i confini italiani, tanto che, secondo i dati certificati dalla FMI, è riuscito a vendere nel corso della sua carriera oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo.

La sua prima volta al Festival di Sanremo è stata nel 1993, nella categoria Nuove Proposte, con il brano In Te. Nel 1997 arriva la sua seconda partecipazione alla famosa kermesse e qui, porta il brano, oggi famosissimo, Laura Non c’è, classificandosi alla settima posizione. Adesso, è impossibile non aver capito chi è il bambino in foto. Dopo questo indizio, è davvero facilissimo. Ebbene sì, è proprio Nek!

Guardando lo scatto, e non conoscendo la sua identità, l’avreste mai riconosciuto? E’ stato il cantautore a rendere nota l’immagine sul suo canale instagram, seguito da ben un milione di follower. Centinaia i commenti in basso al post, i fan hanno lasciato numerosi complimenti.