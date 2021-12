Belen Rodriguez, sapete cosa fa nella vita sua mamma Veronica?

Sapete cosa fa la mamma di Belen Rodriguez? In questo articolo vi sveliamo la professione di Veronica Cozzani

Sua figlia è una delle showgirl più famose in Italia, ma qual è invece la sua professione? Pochi lo sanno, perchè la vita privata di Veronica Cozzani è coperta da privacy. Se siete curiosi di saperlo, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine.

Cosa fa nella vita la mamma di Belen Rodriguez

Belen è una delle showgirl più famose della televisione italiana. La sua carriera ha avuto inizio nell’autunno 2008, quando ha partecipato alla sesta edizione de “L’Isola dei Famosi”. In quell’occasione, la Rodriguez si classificò al secondo posto, sfiorando per un soffio la vittoria finale. L’esperienza in Honduras, però, le diede grande popolarità. In seguito ha indossato le vesti di conduttrici per programmi televisivi molto famosi come Scherzi a parte e Sarabanda. Nel 2011 è stata addirittura co-conduttrice del Festival di Sanremo. Da anni, invece, è al timone di “Tu si que vales“, programma di successo in onda su Canale 5.

La showgirl argentina, da quando è in Italia, ha fatto spesso parlare di sé soprattutto per la sua vita sentimentale abbastanza movimentata. Quando è sbarcata nel nostro paese era fidanzata con il calciatore Marco Borriello. In seguito è stata con Fabrizio Corona, prima di sposarsi con Stefano De Martino. Insieme a quest’ultimo ha avuto un figlio, Santiago.

Di recente è divenuta mamma per la seconda volta: dalla relazione con Antonino Spinalbese, infatti, è nata Luna Marie. Attualmente pare sia single. Anche la storia d’amore con il parrucchiere milanese, infatti, è terminata.

La mamma di Belen si chiama Veronica Cozzani. È nata nel 1963 a Buenos Aires, in Argentina, e da giovane pare volesse fare la modella, ma poi ha intrapreso un percorso totalmente differente. Dato che amava molto i bambini ha deciso di diventare un insegnante di sostegno. Quando le figlie si sono trasferite in Italia, però, ha deciso di lasciare il suo lavoro per raggiungerle. Oggi si prende cura del nipote Santiago insieme al marito Gustavo.