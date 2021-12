Chi è Rkomi: età, Instagram, vero nome, fidanzata e cosa faceva prima del successo

Sapete chi è Rkomi? Scopriamo insieme la sua età, Instagram, vero nome, fidanzata e cosa faceva prima del successo.

In vista del programma musicale L’anno che verrà, in onda la sera di capodanno su Rai 1, conosciamo meglio i volti che vedremo sul palco, tra cui il giovane Rkomi, sapete chi è?

Proprio nella serata di stasera, festeggeremo l’arrivo del 2022 all’insegna della musica italiana. Dopo il consueto messaggio di fine anno del presidente Sergio Mattarella, ci godremo tantissimi ospiti che intratterranno la nostra serata su Rai 1. Tra i tantissimi ospiti, tra cui Arisa, Achille Lauro, Nek e molti altri, vedremo anche il giovane rapper Rkomi. L’artista è molto conosciuto tra i giovanissimi, ed è considerato come un astro nascente del panorama musicale della penisola. In attesa di vederlo sul palco stasera, scopriamo qualcosa in più su di lui, a partire dalla sua vita privata, fino ad arrivare alla sua carriera.

Leggi anche Terribile incidente per Tedua: il rapper mostra l’auto distrutta, come sta adesso

Chi è Rkomi? età, vero nome, fidanzata, Instagram e la sua vita prima del successo

Rkomi, pseudonimo e anagramma di Mirko Manuele Martorana, è un rapper milanese classe 1994. Ha esordito grazie anche all’amico, collega e coinquilino Tedua. Nonostante provenga dalla scena musicale rap, da cui ha moltissime influenze, Rkomi predilige anche un genere misto tra il rap e l’indie. Dal suo profilo Instagram che conta quasi 800 mila follower, possiamo goderci le foto del cantante sul palco o il backstage dei suoi video musicali, tra cui il fortunato video di Taxi Driver.

Leggi anche Ghali super ospite a Sanremo 2020: età, dove è nato e quanto è alto

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo veramente poco, poiché il cantante non ama parlarne molto. Non è chiaro nemmeno se abbia o meno una fidanzata, ma stando al suo profilo Instagram sembrerebbe proprio che Rkomi sia single. Delle persone care attorno a lui parla davvero poco, se non dell’amico di infanzia Tedua, che reputa come un fratello. Ma sapete cosa faceva Rkomi prima che il successo lo travolgesse? Il cantante ha lasciato l’istituto alberghiero a 17 anni, senza conseguire il diploma. Era già convinto che la sua strada sarebbe stata la musica. Prima che il successo l travolgesse però, ha dovuto fare moltissimi lavoretti per mantenersi, tra cui il muratore, lavapiatti e barista. Tra le sue collaborazioni più celebri ricordiamo quelle con artisti del calibro di Elodie, Gazzelle, Madame e tantissimi altri.

Leggi anche Adesso non c’è più solo la musica nella vita di Eminem: cosa ha fatto il rapper

E voi conoscevate Rkomi? Lo vedremo stasera sul palco di L’anno che verrà su Rai 1.