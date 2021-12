Chiara Ferragni, l’avete mai vista con i suoi capelli naturali? La foto del 2016 vi sconvolgerà; pioggia di complimenti per l’influencer.

Anche Chiara Ferragni e Fedez sono tra i tanti sfortunati che trascorreranno il Capodanno in isolamento. L’amatissima coppia, infatti, è risultata positiva al Covid. L’annuncio è arrivato qualche giorno fa, ma la coppia ha rassicurato subito i fan, spiegando di non avere sintomi e che i bambini sono negativi. E, durante le tante ore di reclusione in casa, i Ferragnez non rinunciano ai social! Proprio su Instagram, qualche ora fa, la famosa influencer ha condiviso uno scatto che non poteva passare inosservato.

Siamo abituati a vedere l’imprenditrice digitale con la chioma super bionda, ma sapete com’erano i suoi capelli naturali? A mostrarcelo è stata proprio lei, che ha condiviso uno scatto risalente al 2016. Diamo un’occhiata!

Siamo abituati a vederla bionda, ma ecco com’era Chiara Ferragni con i suoi capelli naturali: sconvolgente!

Non è difficile per Chiara Ferragni ottenere il boom di likes e commenti con un post pubblicato sui social. Ma l’ultimo scatto condiviso dall’influencer su Instagram ha letteralmente scatenato il web!

Si, perché Chiara ha detto momentaneamente addio alla sua chioma bionda, mostrandosi col suo colore naturale. Un vero e proprio “shock” per i followers, abituati alla meravigliosa e fluente chioma bionda. Siete curiosi di vedere com’era Chiara nel 2016? Date un’occhiata:

Eh si, si tratta di un castano con toni ramati che, c’è da dirlo, donava tantissimo a Chiara. E, infatti, tra i commenti ci sono tantissimi complimenti per la versione mora della Ferragni. C’è chi la preferiva prima e chi, invece, pur apprezzando il colore naturale, non riesce a rinunciare alla Chiara bionda. Una cosa è certa: in qualsiasi versione la moglie di Fedez è semplicemente incantevole. E voi, cosa aspettate a seguire i Ferragnez su Instagram? Non ve ne pentirete!