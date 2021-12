Clementino presenta la sua fidanzata: è bellissima ed è un’attrice

Clementino ha presentato, qualche mese fa, la sua fidanzata: lei è un’attrice ed è bellissima.

Clementino è oggi un rapper e cantante molto amato e apprezzato. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica quando era un ragazzino. A 14 anni è entrato nel Trema Crew e TCK Crew dove impara e migliora la tecnica del freestyle. Ma è nel 2006 che esce il suo primo album “Napolimanicomio”, in cui sono presenti sia brani in italiano sia in napoletano. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in salita.

Ha partecipato per ben due volte al Festival di Sanremo. La prima volta è arrivata nel 2016. Il rapper ha portato sul palco dell’Ariston il brano ‘Quando sono lontano’. Un anno dopo, lo rivediamo nuovamente alla Kermesse, con il brano ‘Ragazzi Fuori’. E’ amatissimo e per questo, anche sui social, è seguitissimo. Sul suo canale instagram, ha presentato la sua fidanzata: avete visto la bellezza? Lei è un’attrice.

Clementino insieme alla sua bellissima fidanzata: è un’attrice e una cantante

Negli anni, abbiamo avuto modo di apprezzare Clementino. Il rapper con la sua musica ha conquistato il pubblico. Ha iniziato a lavorare in questo mondo quando era giovanissimo e da allora non si è più fermato.

Di strada ne ha fatta e i sacrifici sono stati tanti, ma sono stati il frutto di grandi risultati. L’artista ci ha conquistato sul palco dell’Ariston, per ben due volte, nel 2016, portando il brano Quando sono lontano, e nel 2017, con Ragazzi Fuori. Oggi la popolarità è forte e per questo, anche sui social, l’amore dei fan è evidente. Proprio sul suo canale instagram, qualche mese fa, ha pubblicato una foto insieme alla sua fidanzata, la prima che ha fatto seguito a molte altre. Ma avete visto la bellezza?

Si chiama Martina Difonte ed è una donna meravigliosa. E’ una cantante e attrice pugliese. La sua passione per il canto ha avuto inizio a 7 anni, quando prestava la voce al coro della parrocchia, ma ha studiato anche danza classica e si è cimentata in altri generi. Dopo il Diploma ha conseguito la laurea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia-Arti e scienze dello spettacolo. E’ stata presente i diversi spot pubblicitari e l’abbiamo vista nella serie web “L’amore”, di Andrea De Rosa e Giuliano Chiarello. E’ anche un’artista di teatro e qui, ha lavorato in numerosi spettacoli. L’attrice, con il suo talento, è arrivata anche al cinema, dove ha recitato nel film “La Grande Guerra del Salento” , ne “Le Isole Dalle Acque Verdi”, in “D’Improvviso”, in “Tommaso”, “Via le Mani Dagli Occhi” e “Ad un Passo Dalla Vita”. Che dire, Clementino e Martina sono bellissimi insieme e appaiono innamoratissimi.